Poslední šance zhlédnout hity o Vánocích. Z Netflixu zmizí seriály jako Griffinovi nebo Zákon gangu

Kvůli vypršení distribučních práv z nabídky Netflixu zmizí populární animák a konkurence Simpsonových Griffinovi (Family Guy). Seriál Setha McFarlana na rozdíl od své konkurence nabízí ostřejší humor a silnější zakusování se do popkulturních trendů.

Jak jsem poznal vaši matku (How I Met Your Mother) je americký sitcom, ve kterém hlavní hrdina Ted (Josh Radnor) vypráví svým dětem titulní historku. Díky vtipným oklikám a situačnímu humoru to vystačilo na devět sérií. Na podobný styl humoru sází i další z „mizejících“ seriálů Taková normální rodinka (Modern Family).

Útěk z vězení (Prison Break) a Zákony gangu (Sons of Anarchy) jsou dramatické výpravné seriály o lidech na špatné straně zákona. První je o odvážné záchraně bratra z prostředí přísně střežené věznice, druhý o nelítostných motorkářích z fiktivního města Charming v Kalifornii.

Americký seriál Seriál Ve jménu vlasti (Homeland), jenž vznikl na motivy izraelské předlohy, je kombinací thrilleru a politického dramatu. Může voják, který se vrací do své rodné země jako hrdina, být zlomený teroristy a naverbovaný jako dvojitý agent? Výborně hodnocené dílo má šest sérií.