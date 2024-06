Skladby legendární kapely Queen koupí Sony Music za miliardu liber

Jako první o chystaném kroku informoval server Hits, podle něhož se dohoda nebude vztahovat pouze na příjmy z živých vystoupení. Ty si nadále ponechají zakládající členové jedné z nejslavnějších britských kapel Brian May a Roger Taylor, kteří stále koncertují společně se zpěvákem Adamem Lambertem.

Katalog Queenů, jejichž původní frontman Freddie Mercury zemřel v roce 1991, patří mezi nejcennější v dějinách rocku. Jejich katalog obsahuje hity jako Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust nebo Radio Ga Ga.

Zástupci Sony Music ani samotné skupiny se k informacím nevyjádřili. V případě Sony Music to podle Variety není ničím překvapivým, protože společnost málokdy komentuje velké akvizice katalogů. Firma nikdy nepotvrdila například stamilionové sumy, za něž podle médií získala práva na nahrávky Bruce Springsteena či Boba Dylana.

Zájem o kapelu Queen neutichá ani po desítkách let. Za více než 1,7 milionu liber (téměř 50 milionů korun) se minulý rok vydražil klavír, na němž zpěvák Freddie Mercury komponoval některé z hitů skupiny Queen. Přibližně o 360 tisíc liber méně vynesl během večerní aukce v síni Sotheby’s rukopis textu skladby Bohemian Rhapsody. Celkem se v Londýně prodalo více než padesát předmětů, které patřily zpěvákovi zesnulému před 32 lety.