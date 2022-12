Po invazi na Ukrajinu už jsem z ruštiny překládat nechtěl. Jazyk za to ale nemůže, říká překladatel

Hlavní postavou je hlad. Děj knihy Vlak do Samarkandu se odehrává během hladomoru v Povolží v roce 1923 a líčí jeden z takzvaných Dzeržinského vlaků, které odvážely děti do blahobytnějších částí Sovětského svazu, přibližuje svůj nejnovější překlad Jakub Šedivý. | foto: Roman Souček

Rozhovor

Jakub Šedivý (* 1973) patří k nejvýraznějším překladatelům ruské literatury do češtiny. „Všechno ruské se mi protivilo,“ říká v reakci na aktuální ruskou genocidu na Ukrajině, „a v duchu jsem si říkal, že z ruštiny už nepřeložím ani řádku. Pak si to samozřejmě nějak v hlavě srovnáte a uvědomíte si, že jazyk za to nemůže.“ V nakladatelství Prostor vyšel jeho nejnovější překlad: román Guzel Jachiny Vlak do Samarkandu.