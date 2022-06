Prezidentka s Geislerovou v hlavní roli se nebojí totálního kýče a romance z červené knihovny

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dostal jak známo do úřadu komediální seriál, v němž si prezidenta „nanečisto“ zahrál. Anna Geislerová, která ztvárnila českou prezidentku v nové romantické komedii, zatím kandidaturu neohlásila, nicméně snímek udává alespoň profil kýžené vykonavatelky nejvyšší státní funkce.

Je to upřímná, citlivá osoba, která vyznává hodnoty, jako jsou odvaha, lidskost a láska, znala se s Václavem Havlem, nepřímo (ale zřetelně) se vymezuje vůči současnému prezidentovi a renomé si získala prací v oblasti ochrany lidských práv. To jsou samé pěkné věci, které hrdinku navíc kvalifikují k prožití romance z té nejčervenější knihovny.

Kateřina Čechová, matka čerstvě dospělé dcery a první česká prezidentka, po krátkém čase v úřadu trpí izolací od běžného světa (čímž je míněn kýčovitě vypulírovaný obrázek kosmopolitního pražského podhradí). Vydává se proto v přestrojení mezi lid a hned při prvním neohrabaném pokusu zabloudí k ateliéru talentovaného sochaře a řemeslného všeuměla Petra (Ondřej Vetchý), vdovce, který chodí na hřbitov nahlas rozmlouvat se svou zesnulou manželkou.

Kateřina v jeho zahradě nešťastně rozbije sochu a ztratí střevíček. Následně se s Petrem seznámí, ovšem vydává se za lékařku. Vztah utěšeně pokračuje, Petr nakreslí Kateřinin portrét, z něhož je zřejmé, že by to mohl se svým uměním dotáhnout až na Karlův most (což se nakonec v podstatě stane).

A nevadí, že jsem prezidentka?

Po hodině promítání se Kateřina odmaskuje a zároveň dojde mezi něžnými přáteli k jakési krizi, sporu o vánoční polévku pro bezdomovce a následně k tomu, že prezidentka na setkání s veřejností zahrne roztomilou holčičku, jež se jí ptala na největší vánoční přání, filozofickou přednáškou o jizvách na duši. Petr i se svým dospělým synem je nicméně zároveň pozván na hradní ples, takže naděje stále žije. Po hodině a půl promítání zazní celá česká hymna, ukáže se, že sochaři nevadí, že je jeho milá prezidentkou a brzy nato kráčí šťastný pár po vánoční Kampě.

To je zhruba celé, tedy až na to, že příběh ještě vylepšuje sbor vedlejších postav, například škádlící se úředník s úřednicí z prezidentské kanceláře, sympatická bodyguardka nebo britský politik, který přijíždí do Prahy, aby (především) poradil Kateřině v otázkách jejího citového života a napověděl úplně každému, že tohle má být česká verze populární Lásky nebeské. Připustit takovou možnost má publiku pomoci vánoční čas a padající vločky, které se úplně nesešly s datem premiéry, nicméně současná vedra měnící mozky v hemenex by mohla vykonat podobnou službu.