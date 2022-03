Probudili jsme se do války a začaly zvonit telefony, říkají pořadatelé Koncertu pro Ukrajinu

Koncert pro Ukrajinu naplňuje naše veřejnoprávní poslání, říká kreativní producentka České televize Lucie Kapounová Jak je pro tak velké médium jako ČT změnit v hlavním vysílacím čase na nejsledovanějším kanále program a zařadit přímý přenos z Václavského náměstí?

Tato otázka je spíš pro šéfa programu Milana Fridricha. Ale ze zkušenosti vím, že když jde o tak mimořádnou záležitost, tak jde vše bokem. Neřešíte, jestli je na pořadu dne seriál, nebo soutěž. Ověřili jsme si to už loni v létě u Koncertu pro Moravu, kde jsme vybrali rekordní částku na pomoc lidem postiženým tornádem. I teď vnímám napříč televizí obrovskou podporu tomuto projektu. Myslím, že právě toto je jedna z nedílných součástí veřejnoprávního poslání České televize. Pomáhat. Bude koncert jen hudební záležitost, nebo diváci a návštěvníci zažijí i něco dalšího? Například nějaké projevy?

Já doufám, že velké projevy zítra neuslyšíme. Kvůli tomu koncert nechystáme. Ano, můžeme se těšit, kromě skvělé muziky, i na zajímavé hosty a reportáže. Ale podstatou je setkání, vyjádření podpory všem lidem na Ukrajině a hudba. Hudba, která spojuje. Která má co říct. Hudba, která boří hranice, v tom dobrém. A protože jsme se spojili s organizací Člověk v tísni, tak se zítra lidé na Václavském náměstí, diváci u televizních obrazovek, ale i posluchači Radiožurnálu dozví, jak konkrétně můžou pomáhat. Že jsou to DMSky, platby na účet, přes QR kody apod. Podle čeho se řídila dramaturgie koncertu? Zahrají všichni, kteří se "přihlásili", nebo jste museli dělat výběr?

Já začnu odzadu. Velice si vážím všech, kteří chtěli přijít zdarma zahrát, zazpívat. A znovu všem děkuju. Bohužel jsme museli řadu umělců odmítnout. Důvod je prostý, museli bychom hrát až do rána. Ale my máme zhruba sto minut. Hudbu jsme vybírali tak, aby si každý divák na náměstí, u obrazovek, přišel na své. A hlavně, aby se na pódiu objevili interpreti, kapely, uskupení která mají lidem co říct, a to napříč generacemi a hudebním vkusem. Příprava takového koncertu je za normálních okolností poměrně časově náročná. Tentokrát jsme na to měli zhruba pět dní. Takže jsme si první dva dny v tom nejužším týmu nonstop telefonovali, potkávali se online, posílali si smsky, texty, písničky... A v noci na včerejšek jsme předali boďák naší scenáristce Elišce a začala další fáze příprav. Včera s hotovým scénářem začali pracovat naši moderátoři Světlana Witowská a Dan Stach. Výsledek uvidíte a uslyšíte dnes večer. Možná to nebude perfektní, ale dali jsme do toho všechno a já věřím, že vybrané peníze pak prostřednictvím Člověka v tísni pomůžou lidem na Ukrajině, kteří to v tuto chvíli velmi potřebují.