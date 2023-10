Producent Ventolin sestavil kapelu Ametyst a vydává s ní album. Podívejte se na klip

Původně neměli jiné ambice, než se sejít a zahrát si spolu. Bez ohledu na to, kdo co umí a čím je, protože covid z nich sejmul jejich dosavadní umělecké „pozice“ a „zásluhy“. „Vznikli jsme v covidovém bezčasí, když se nám v izolaci stýskalo po kamarádech. Občas to bylo náročné vydržet a tak na jednom setkání v pauze mezi lockdowny Štěpán navrhnul, ať založíme kapelu. Jen tak, pro radost,“ říká Doubek, který patří se svým projektem Ventolin mezi nejúspěšnější české elektronické hudebníky.

„Markéta, kromě toho, že je mou kolegyní z katedry, je také básnířkou. Chodívá na procházky se psem kolem řeky, píše o tom básně a dává je na Facebook. Navrhli jsme proto, aby se stala textařkou a zpěvačkou, a ona hned na první zkoušku přinesla deset perfektních textů. K těm jsme začali improvizovat a zvuky, které nám z toho lezly, nás okamžitě bavily. Trochu nám to připomínalo hudbu našich oblíbenců Suicide či Bruce Haacka,“ nezapře kapela hudební DNA.

Ametyst sice existují sotva dva roky, ale stihli za tu dobu složit a nacvičit koncertní repertoár a také nahrát album. Nebylo to totiž poprvé, kdy spolupracovali – znají se už z dávné kapely Pekelní satani a také z divadla Nejhodnější Medvídci. Možná i proto do sebe vše tak snadno a rychle zaklaplo.

Klip k písni natočili Marek Mrkvička a Kateřina Boušková, kteří k němu říkají: „Zaujala nás energie, punkovost a autentický projev Markéty. Díky specifické poetice písničky jsme si nezávisle na sobě představili urputný boj s neřešitelným a absurdním problémem někde na zahrádce. Chtěli jsme ale říct, že i od problémů si člověk může odpočinout, třeba při trávení času s kamarády, tak jsme do zahrádkářské apokalypsy zasadili sladkosti, které jsou zároveň záminkou pro kamarádské setkání.“

Album vychází 10. října 2023 u labelu Bumbum Satori. Křty alba proběhnou 16. listopadu v Brně ve Flédě a 22. prosince v Praze v Café V lese.