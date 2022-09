Zemřel americký rapper Coolio, držitel ceny Grammy za hit Gangsta’s Paradise

Cooliův manažer Jarez Posey uvedl, že rapper byl nalezen bezvládný na podlaze koupelny svého dlouholetého přítele. Příčiny úmrtí se vyšetřují, podle Poseyho mohlo jít o infarkt.

Coolio, vlastním jménem Artis Leon Ivey junior, se narodil roku 1963 a v 90. letech se stal jednou z největších osobností hiphopové scény. První sólové album vydal v roce 1994. Nejznámější singl Gangsta’s Paradise, který zazněl ve filmu Nebezpečné myšlenky, je z roku 1995. V roce 1996 navštívil Coolio Českou republiku.

Předtím, než se prosadil na rapové scéně, pracoval mimo jiné jako dobrovolný hasič nebo ochranka na letišti v Los Angeles. V roce 1987 nahrál svůj první single Watcha Gonna Do? a v roce 1991 se přidal ke skupině WC and the Maad Circle.

O tři roky později podepsal smlouvu s nahrávacím studiem Tommy Boy Records a nahrál své debutové album It Takes a Thief. Skladba Fantastic Voyage uspěla na hudebním kanále MTV a dostala se na třetí místo v hitparádě Billboard Hot 100. Album sklidilo úspěch a podle kritiků přineslo do jinak typicky násilně orientované rapové scény humornější a odlehčenější perspektivu.

Píseň Gangsta’s Paradise se stala senzací o rok později. Na žebříčku Billboard Hot 100 se udržela po tři týdny. Skladba bodovala nejen ve Spojených státech, ale také v Evropě či Austrálii.

Od roku 1996 zároveň pracoval jako kuchař a vydal sérii kuchařek s názvem Cookin’ with Coolio (Vaříme s Cooliem).

Jeho třetí album My Soul vyšlo roku 1997 a obsahovalo hit C U When U Get There. Stejného úspěchu jako předchozí dvě však nedosáhlo. Nahrávací studio s ním posléze rozvázalo spolupráci. V průběhu dalších let vydal ještě šest alb, žádné se však v hitparádách neumístilo.

Po přelomu milénia se začal objevovat v nejrůznějších reality show. V roce 2004 účinkoval v německém pořadu Comeback – Die große Chance (Návrat – Velká šance), který se věnoval celebritám pokoušejícím se o návrat na výsluní. V roce 2010 se pak objevil v show Big Brother a v roce 2013 ve Výměně manželek.