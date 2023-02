V 82 letech zemřela herečka Raquel Welchová, sexsymbol a hvězda Tří mušketýrů

O úmrtí Welchové jako první informoval portál TMZ.com s odvoláním na rodinu herečky.

Bývalá miss se původně živila jako servírka, ale brzy prorazila ve filmu. Za svůj život natočila víc než 40 filmů a objevila se i na obálce časopisu Playboy. Magazín ji také zvolil Nejžádanější ženou 70. let. Proslavila ji scéna v snímku One Million Years B.C. (Milion let před Kristem) z roku 1966, kde spoře oděná vychází z moře.

Welchová se ve filmech nebála provokovat a v roce 1969 natočila jednu z prvních erotických scén s Jimem Brownem v snímku 100 pušek. Ve filmu Zvíře byl zase jejím hereckým partnerem Jean-Paul Belmondo.

Pro mnoho diváků byla Welchová jedním ze sexsymbolů filmového plátna v 60. a 70. letech, čehož si všimly i kulturní magazíny. Britský časopis Empire ji v roce 1995 umístil téměř na vrchol žebříčku „100 nejvíc sexy filmových hvězd historie“ a Playboy ji označil za třetí „nejvíc sexy hvězdu 20. století“, píše web TMZ.com.

Za postavu Constance Bonacieuxové - lásky d’Artagnana ve Třech mušketýrech (1973) - dostala herečka ocenění Zlatý glóbus.

V 80. letech se prosadila hlavně coby trenérka fitnessu, podobně jako její kolegyně Jane Fondová. V té době její filmová kariéra začala uvadat, s čímž souvisel i spor se společností MGM okolo obsazení slíbené role ve filmu Plechárna jinou herečkou. Spor sice vyhrála, dveře k zajímavým filmům se jí ale ještě více přivřely. Ke konci tisíciletí se na filmovém plátně objevila jen v epizodních rolích. Jejím posledním filmem byl Milovník po přechodu z roku 2017.

Větší šanci Welchová dostala v televizi a v roce 1982 také debutovala na Broadwayi. Kromě klesající popularity se musela vyrovnávat i s přibývajícím věkem. „Všichni se shodneme na tom, že stárnutí je náročné, ale věřte mi, je jím ještě víc pro blednoucí sexsymbol,“ napsala později ve své knize.

Welchová byla čtyřikrát vdaná. Má jednapadesátiletého syna Damona a o dva roky mladší dceru Tahnee. Muži jí nadbíhali a jejich dvoření si užívala, přesto je podle svých slov nikdy nepotřebovala. „Nechci mít muže. Jsem šťastná. Vyhovuje mi, že si můžu dělat co chci a jak to chci,“ svěřila se v rozhovoru v lednu 2017.

Její manželé se podle ní nedokázali přenést přes to, že je samostatná a soběstačná a není na nich závislá. „Nemuseli mi dávat peníze, nemuseli mě podporovat. A to málokterý muž dokáže překousnout,“ uvedla tehdy.

Herečka s jihoamerickými kořeny, vlastním jménem Jo Raquel Tejadaová, se narodila v roce 1940 v Chicagu. Byla nejstarší ze tří dětí bolivijského inženýra a anglické herečky. Ve dvou letech se s rodiči přestěhovala do Kalifornie. Již odmala zpívala, tancovala a hrála ve školních divadelních představeních. Během dospívání zjistila, že kromě uměleckého nadání může využít i své půvaby a úspěšně se zúčastnila různých soutěží krásy.