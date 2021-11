Rebelové s příchutí nočních můr. Poslední noc v Soho je ‚nejwrightovějším‘ Wrightovým filmem

„Co se stane v Soho, ať zůstane v Soho,“ uvedl údajně britský režisér Edgar Wright svou novinku. Narážel tím na fakt, že snímek, který balancuje na hraně hororu, thrilleru i hudební manéže a stojí na silném příběhovém zvratu, by si divák měl prožít intenzivně v kině a nevyzradit si ho ze sociálních sítí nebo necitlivých recenzí. I v tomto textu je tedy potřeba kráčet poněkud po špičkách, protože Wright má nepochybně pravdu. Poslední noc v Soho je potřeba prožít si od začátku do konce na vlastní pěst.

Hlavní hrdinkou příběhu je mladičká Ellie (Thomasin McKenzie), dívka se snem o kariéře módní návrhářky, jež je zároveň velmi vnímavá k paranormálním jevům. Při studiu na londýnské univerzitě se dostane do podnájmu ke staré paní Collinsové (Diana Riggová). Nevlídně vypadající pokoj s ostrými probleskujícími světly od reklamních neonů v Ellie vyvolává těžko vysvětlitelné stavy.



„Česká stopa“ V paru U Tukana, kam Ellie chodí pracovat, aby si vydělala na nájem, mají na čepu smíchovský Staropramen.

Vždy, když dívka usne, přenese se do britské metropole šedesátých let, kdy nepsanými vládci společenského života byly zakouřené noční kabarety a ti, kteří je provozovali. Pro tento exkurz do minulosti se Ellie převtělí do svůdné a ambiciózní tanečnice Sandy (Anya Taylor-Joyová). Uchvácenost zůstává i po probuzení a Ellie se začíná oblékat a líčit jako svá snová hrdinka. Sny o Sandy se ale postupně začínají zvrhávat - z lesku londýnských Rebelů se stává drásavý a nepříjemný zážitek. Co víc, dění opustí sny a přelije se do normálního života Ellie, která si nemůže být jistá, zda jde jen o přeludy, nebo jí skutečně jde o život.

Skutečná pointa a celé klubko příběhu se před divákem rozplétají postupně. Film šibalsky pomrkává narážkami a symboly poschovanými po scénách nebo ve střípcích z konverzací. Mnoho věcí z první poloviny filmu v té druhé smysl dostane, přesto několik důležitých příběhových prvků Poslední noc v Soho vysvětluje stylem „je to tak, protože to tak je“. Fungování snového světa si také divák z větší části musí domyslet. Spád také kazí dobromyslné scény s Ellie a její babičkou, jež jsou až příliš nasáklé sentimenty a nebezpečně se blíží latinskoamerickým telenovelám.

Stylový rukopis Edgara Wrighta z filmu dýchá každou minutou stopáže. Přesto je Poslední noc v Soho dosud tím „nejwrightovějším“ počinem. Režisér dal volný průchod své zálibě v hudbě (Baby Driver), odvážné originalitě (Scott Pilgrim proti zbytku světa) nebo nečekanému příběhovému zvratu (Jednotka příliš rychlého nasazení). Až Poslední noc v Soho má ale něco ode všeho. Wright, který je zároveň i autorem scénáře, dále potvrdil svou pozici jednoho z nejoriginálnějších filmařů současnosti.

Filmem se jako nit prolíná téma sexuálního obtěžování, obžaloba fungování vyhlášených podniků v šedesátých letech, kdy řada institucí byly jen glorifikované nevěstince a agenti tanečnic jen pasáci v přestrojení. Wright naznačuje, že o šedesát let později se v Londýně mnoho změnilo, ale kriminální nátura města zůstala. „Tohle je Londýn. Tady se každou chvíli někdo ztratí,“ utrousí pragmaticky v jedné scéně policista směrem k Ellie.

U Poslední noci v Soho beze zbytku platí, že myšlenka a technické provedení vítězí nad obsahem. Skvělé herecké výkony McKenziové a Taylor-Joyové pospojují chvíle napětí natolik, že snímek není jen často nelogickou podívanou, ale vcelku příjemným překvapením. Kličky a zvraty sice u diváka skutečný „wow“ efekt vyvolají jen na první zhlédnutí, ale o víc se Wright pravděpodobně ani nesnažil.

Mimochodem, paní Collinsová je vůbec poslední rolí loni zesnulé Diany Riggové, britské herecké legendy, kterou si mladší fanoušci mohou pamatovat ze Hry o trůny a ti starší ze špionské série The Avengers. Abychom nemuseli cokoliv prozrazovat, stačí dodat, že její role v Poslední noci v Soho je skvělým rozloučením.