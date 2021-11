Smysl dějin odhalen. Nový superhrdinský snímek Eternals prolamuje barikády univerzálních věrouk

Doufejme pevně, že nový marvelovský výdobytek právě sledují delegáti konference OSN o změně klimatu: pravda o tání ledovců, která je v něm odhalena, totiž dost změní jejich agendu. Stejně tak by měli zbystřit historici a filozofové, neboť běh dějin a jejich smysl je tu vysvětlen vyčerpávajícím způsobem. A to v obou smyslech toho slova, jelikož snímek Eternals je dalším z několikahodinových zážitků, které se v posledních týdnech sešly v kinech.

Stopáž přes dvě a půl hodiny lze v tomto případě svést na skutečnost, že děj se odehrává v průběhu sedmi tisíciletí: právě tak dlouho jsou nesmrtelní „eternálové“ ve skutečnosti s lidmi na Zemi. Poslali nám je sem mimozemští Nebešťané (kteří připomínají opravdu velmi velké humanoidy) za účelem boje proti dravým Deviantům. Ti se totiž vymkli kontrole a hrozí, že vyhubí lidstvo. Čas od času proti nim tedy musí Eternals zasáhnout. Naopak mají zákaz významně se vměšovat do záležitostí samotného lidstva včetně válek, což hrdiny samozřejmě frustruje a někteří kvůli tomu občas i pláčou a vztekají se.

Na způsob antických božstev jsou velmi lidští a mohou navazovat partnerské vztahy jak mezi sebou, tak s obyčejnými lidmi. Což je náplň jejich existence zejména poté, co to vypadá, že už všechny Devianty vyhubili. Jenomže tomu tak samozřejmě není. Právě v naší době se hrozba znovu projeví, a to silněji než jindy. Eternals se musí posbírat z různých koutů světa a znovu vyrazit do boje.

Být teenager je pěkná otrava

Ve světě komiksu nejsou Eternals žádní nováčci, jejich příběhy začaly v papírové podobě vycházet už v roce 1976. Filmový svět ovšem na jejich slavný příchod čekal až do doby, která si mimo jiné žádá vzory pro ženskou emancipaci a podporu menšin.

Eternals jsou totiž ve své hvězdami obsazené podobě vzorově pestrý kolektiv: samozřejmě jsou zastoupena rozličná etnika, je tu také neslyšící hrdinka, která se dorozumívá znakovou řečí, minimálně jeden z nesmrtelných hrdinů je gay a velká část pozornosti je zaměřena na strasti postavy jménem Sprite, která je „zakleta“ do podoby teenagera neurčitého věku a nezřetelného genderu, což je zřejmě dost otrava, zejména pokud to trvá sedm tisíc let, a člověk ne a ne dospět. Kolektiv dokáže láskyplně integrovat i divokou bojovnici Thenu v podání Angeliny Jolie, jež mívá záchvaty nezvladatelné agresivity.

Eternals se během své přítomnosti na Zemi rovněž ukázkově sbližují s různými lidskými kulturami, které nadšeně respektují. Poněkud kuriózní v té souvislosti je, že se jejich příběh neobejde bez komické postavy popleteného indického sluhy (!), jemuž je ovšem jako kompenzace přisouzen důstojný úkol vést pohřební obřad, když na to dojde. Jeho pánem je člen Eternals jménem Kingo (Kumail Nanjiani), jenž ve volném čase buduje kariéru hollywoodského herce... Je to mezi novými hrdiny „ten legrační“, ale než se k něčemu jakž takž vtipnému dopracuje, trvá to víc než hodinu.

Absence nějakého svižnějšího humoru je jedním z nepříjemných kazů, jimiž Eternals trpí. Tou hlavní vadou je ovšem celkově nenaplněné očekávání, jež budily přísliby producentů a také angažmá oscarové režisérky Chloe Zhaové (Země nomádů). Nový film je sice opravdu trochu jiný než dosavadní „marvelovky“, ale bohužel to znamená upracovanější, zatěžkanější a ještě méně vnitřně důvěryhodný, než je obvyklé. „Osudové“ předurčenosti hrdinů nedávají valný smysl a některé postavy v příběhu horko těžko hledají uplatnění. Snímek se může pyšnit revoluční skutečností, že v něm nechybí superhrdinský sex – ten by ale ve filmu nechyběl, ani kdyby tam nebyl.

Mezi klady Eternals naopak patří herectví Gemmy Chanové coby nejdůležitější postavy Sersi a vlastně i ona všudypřítomná výzva k toleranci, byť se na ni občas přehnaně tlačí. Její subtilnější součástí je i skutečnost, že ve světě Eternals existují jakožto fikční postavy i Superman či Batman z konkurenčního vesmíru DC Comics. Prolamovat barikády „univerzálních“ věrouk je nakonec jedna ze skutečných výzev pro budoucnost.