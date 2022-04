Red Hot Chili Peppers natočili proklatě dlouhé album

Předchozí album The Getaway posunul producent Danger Mouse do přece jen poněkud odlišného zvuku, využil řady zvuků a nástrojů, které v běžném portfoliu Red Hot Chili Peppers nebývaly, a v tomto duchu se nesl i jejich poslední - a skvělý - pražský koncert v roce 2016.

Nyní s návratem Ricka Rubina se kapela vrátila k povědomému soundu, známému právě z oněch nejslavnějších alb z devadesátých a částečně i „nultých“ let: One Hot Minute (1995), Californication (1999), a vlastně i Stadium Arcadium (2006). Méně už k tomu vůbec nejslavnějšímu Blood Sugar Sex Magik (1991), kdy patřila k poměrně radikálním představitelům tehdy nového crossoverového funkrockového stylu.

Souvisí to i s již druhým návratem kytaristy Johna Fruscianteho. Jeden z nejvýše ceněných kytaristů současnosti nejprve z kapely odešel v roce 1992, zdecimován drogovou závislostí (zároveň ale s několika velmi pozoruhodnými sólovými alby na kontě), vrátil se roku 1998, o jedenáct let později z kapely opět odešel, tentokrát cíleně na sólovou dráhu, během níž zabrousil do vod elektronické hudby, a k rockové kytaře v barvách Red Hot Chili Peppers se vrátil roku 2019, čímž odstavil svého talentovaného nástupce, resp. zástupce Joshe Klinghoffera mimo hru.

S šedesátkou na krku



Samotní muzikanti si staronové, vlastně nejslavnější složení kapely velmi pochvalují, hovoří o znovunalezené vzájemné chemii. A producent Rubin dokonce mluvil o dojetí, když viděl poprvé kapelu, u jejíchž nejhvězdnějších momentů stál, znovu jamovat ve studiu a vymýšlet nové písničky.

Tomu všemu lze věřit, protože album Unlimited Love skutečně přináší ten nejklasičtější redhotovský sound, přesně ty typické melodie, rytmické vzorce, specifické hráčské party, které posluchač prostě nemůže přeslechnout.

Když ví, jak zpívá a rapuje Anthony Kiedis, jaké doprovody, ale i vynikající, šedesátkovými psychedelickými kytaristy poučená sóla hraje John Frusciante, jak brilantní je Flea nejen funkový basista, ale jak invenční figury a souzvuky vymýšlí i ve volnějších skladbách, a jak dynamicky bubnuje Chad Smith, cítí se při poslechu Unlimited Love, jako by se vrátil do známého příjemného prostředí, třeba jako při vstupu do hotelu, kam jezdí, do stejného pokoje už dvacet let rok co rok na dovolenou.

V tom je síla tohoto alba, ale zároveň bohužel také jeho slabost. Protože v tomhle hotelovém pokoji je úplně všechno na svém místě, přitom by stačila třeba jiná barva závěsů, než byla minule, aby prostředí trochu oživila.

Všechny písně tohohle zatraceně dlouhého alba (více než sedmdesátiminutové album snad nikdo jiný než Red Hot Chili Peppers za posledních deset let nenatočil...), všech těch sedmnáct songů, zní osamoceně, jeden každý, vlastně hrozně dobře a i přes možné úvahy o jisté únavě v přemíře volnějších a pomalých temp celkem sexy.

Uvědomme si ostatně, že Smith už překročil magickou hranici šedesátky, Kiedisovi a Fleovi do ní zbývá pár měsíců a Frusciante už má za sebou dva roky padesátku. už to nejsou mladí šílenci, i když zcela jistě do konformity mají stále hodně daleko.

V jejich hudbě se čím dál víc ozývá šedesátkový a sedmdesátkový sentiment, který samozřejmě taky není nic špatného, Redhoti jen přiznávají, že prostě vědí, kdy hudba, na kterou navazují, vznikla. A málo platné, tyhle nadčasově rockové písně paradoxně znějí aktuálněji, než s dobou jejich raketového nástupu spojený funk-rap-rock. Byť i ten od nich samozřejmě očekáváme, tolerujeme, a máme z něj radost, ač víme, že jde o muzeální exponát.

Lék na to, jak tohle album jako celek dostat z šedého průměru, je jednoduchý: zkrátit jej na polovinu. Vlastně vyhodit cokoli a cokoli nechat, protože písně jsou vyrovnané. Ale to můžeme udělat každý sám. Prostě si ho nepouštět vcelku.