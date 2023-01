Čapek i Palach mě lákají pořád, teď mě ale zajímá nejvíce fotograf Drtikol, říká divadelní režisér

Už také ve Švandově divadle uvedl text o Werichovi a Holanovi a možná, že tím „dalším na forhontě“ bude František Drtikol, jehož bydliště míjí, když vystupuje z tramvaje.

Lidovky.cz: Proč jste opustil Moravu a odešel do Čech a co se vám za tři roky podařilo uskutečnit?

Jsou to sice tři roky, ale byly postižené covidem, takže cesta k vytčeným cílům není dokončená a pokračuje. Leccos z toho, co jsem chtěl, se podařilo. Hlavně pokud jde o emancipaci a proměnu souboru a také mám radost z některých témat, která jsme uvedli. Těší mě, že rezonují se souborem i místem. A pokud jde o přesun do Prahy, důvod byl prozaický, oženil jsem se sem. Takže ambici dosáhnout Prahy jsem vlastně ani moc neměl.

Lidovky.cz: Vždycky jsem měla pocit, že jste svou tvorbou s Moravou svázaný.

Je to cesta. Studoval jsem v Brně, deset let jsem byl v Ostravě, z toho sedm let v Divadle Petra Bezruče, poté opět v Brně. A vedle mnoha divadel, kde jsem zkoušel docela rád, mi Praha do konceptu poznávání českých zemí a českého divadelního světa asi chyběla.