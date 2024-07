Váš prezident chápe situaci lépe než ukrajinští politici, říká režisér Oleh Sencov. Z Varů míří zpět na frontu

Přímo na frontě natočil Oleh Sencov dokument Real, který měl na karlovarském festivalu světovou premiéru. Devadesátiminutový film zachycuje jedinou situaci, skupinku vojáků, kteří uvízli v zákopu, když se pokoušeli osvobodit z obklíčení jinou část své jednotky.

Pohled na vojáky doprovází neutuchající snaha dorozumět se vysílačkami s dalšími složkami a zařídit evakuaci. Vše komplikuje nedostatek munice a ruská palba, ale třeba i to, že akutně hrozí střelba do vlastních pozic. Jak říká Oleh Sencov, tento unikátní film vznikl zcela neplánovaně.

Lidovky.cz: Jak se stalo, že jste začal točit právě tuto situaci?

Byla to náhoda. Mám na sobě sice vždycky GoPro kameru, ale obvykle ji zapomínám zapnout. Tenhle den dostalo zásah naše bojové vozidlo Bradley a já jsem jenom kontroloval, jestli jsem kameru neztratil. A zřejmě při té příležitosti jsem ji zapnul.

Záznam jsem pak našel až po půl roce, když jsem kontroloval paměťovou kartu. Nejdřív jsem ho chtěl vymazat, měl jsem pocit, že se tam vlastně nic neděje a je to tak trochu nuda. Ale když jsem se podíval pozorně, došlo mi, že to může mít výpovědní hodnotu.

Zkusil jsem záznam ukázat svému producentovi Denisi Ivanovovi a ještě několika kamarádům a oni se shodli, že je to velmi zajímavý a specifický artefakt, který pravdivě odráží to, co se skutečně odehrává na bojišti.

Lidovky.cz: Jak jste se záznamem dál pracovali?