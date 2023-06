Vary začínají a hrají o budoucnost. Pro čestnou cenu přijede americká herečka Robin Wrightová

Letošní karlovarský festival sice nezdobí kulaté číslo, přesto bude pro pořadatele mimořádně důležitý a nepochybně ovlivní i směřování přehlídky pro další léta. Nejvýznamnější akce svého druhu ve střední Evropě má poprvé od pandemie reálnou šanci vrátit se k předcovidové návštěvnosti, která se v letech 2016–2018 pohybovala nad 13 tisíci akreditovaných návštěvníků.

Pandemický ročník 2021 s posunutým termínem, respirátory a kontrolními páskami na zápěstí (ale také s Johnnym Deppem) přilákal méně než deset tisíc lidí a loni bylo akreditovaných návštěvníků 10 592, tedy pořád o pětinu méně než ve standardních letech před covidem. Pandemie zároveň nebyla jediným důvodem klesající návštěvnosti – už poslední předpandemický ročník 2019 totiž přinesl znatelný pokles pod třináct tisíc účastníků.

Kouzelný koktejl

Jde tedy o to, jak namíchat a navíc ve správném časovém rozložení podávat kouzelný koktejl hvězdných hostů a kvalitních filmových titulů, aby přilákal dostatečně velké publikum. Letos pro to pořadatelé udělali opravdu hodně, a pokud jejich recept zafunguje, bude to optimistický signál i pro další ročníky, byť obecné ekonomické podmínky nemusejí být (stejně jako letos) ideální. Jestliže by náhodou odezva byla vlažná, mohlo by to samozřejmě vést k rozličným úvahám nad případnými změnami v dosud velkorysé koncepci přehlídky.

Letošní program ukazuje, jak naléhavě pořadatelé vnímají význam úvodního víkendu. Na rozdíl od loňska, kdy větší hvězdy dorazily až v druhé polovině přehlídky, se tentokrát budou už při dnešním slavnostním zahájení předávat dvě čestné ceny, které převezmou Russell Crowe a Alicia Vikanderová. Crowe se navíc vzápětí představí před Thermalem se svou kapelou a ještě před ním bude shromážděné obecenstvo zdarma bavit věhlasná kapela Morcheeba – takový úvod Vary opravdu nepamatují. A hned zítra mohou návštěvníci potkat další hvězdu Ewana McGregora.

O prvním víkendu budou také uvedeny oba české filmy v hlavní soutěži i například jeden z nejočekávanějších titulů v nesoutěžní sekci Horizonty, romance Celine Songové Minulé životy.

Vítězné snímky z Berlína i Cannes

Neznamená to samozřejmě, že by nabídka pro další dny byla nějak chudá – na závěrečný ceremoniál si spolu s Danielou Kolářovou přijde pro čestnou cenu americká herečka Robin Wrightová a do té doby festival uvede plejádu rozmanitých titulů pro různé skupiny diváků, od klasické disneyovky Sněhurka a sedm trpaslíků z roku 1937 (zařazené ke 100. výročí založení společnosti The Walt Disney Company) přes očekávanou českou sci-fi Bod obnovy po výběr ze současné íránské tvorby a profil japonského tvůrce Jasuzo Masumury.

V sekci Horizonty uvedou Vary mimo jiné vítězné filmy z Cannes i z Berlinale – soudní drama Anatomie pádu, které získalo Zlatou palmu, a dokument Na lodi Adamant oceněný Zlatým medvědem.

Klíč je v soutěžích

Pořadatelé karlovarského festivalu budou nepochybně pozorně vyhodnocovat i to, jak funguje nedávno proměněný model jejich soutěží. V roce 2021 Vary zrušily samostatnou soutěž dokumentárních filmů – s tím, že se zbývající soutěžní sekce vedle hraných snímků otevírají i dokumentům. (Letos se v hlavní soutěži představí jeden a v druhé soutěži tři. )

Loňskou novinkou pak byla soutěž Proxima, která nahradila dosavadní druhou soutěž Na východ od Západu a posunula se blíže ke canneskému vzoru Un cerain regard – nyní podle pořadatelů druhá karlovarská soutěž nabízí prostor filmařům z celého světa čekajícím na objevení i renomovaným autorům hledajícím nové směry své tvorby.

Celkově letos pořadatelé do hlavního programu vybírali z mimořádně široké nabídky téměř dvou tisíc přihlášených filmů, a kvalita výsledného výběru by tedy měla být rovněž nadstandardní.

Zájem publika o soutěžní tituly a spokojenost s nimi je pro každou přehlídku klíčový ukazatel, pokud diváci každoročně věří prestižnímu výběru pořadatelů a zajímají je uváděné novinky, má festival z velké části vystaráno. Takové diváky samozřejmě nutně potřebuje i karlovarská přehlídka, a jestliže se jí podaří letošním programem ještě rozšířit jejich okruh, bude to cennější vítězství než jednorázové navýšení návštěvnosti zásluhou hvězdných hostů.