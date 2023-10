Recenze

Nejočekávanější album roku 2023 je od minulého pátku venku. Asi se nedalo očekávat, že by si Rolling Stones chtěli ve svém věku a po dlouhé a slavné kariéře uříznout ostudu, ale že bude jejich čtyřiadvacátá studiová deska Hackney Diamonds takový zásah do černého, to určitě čekal málokdo.