VIDEO: Naštvaní i zamilovaní. Stouni představují první singl z nové desky

Kmenová trojice, tedy frontman Mick Jagger a kytarové duo Keith Richard a Ron Wood o nové desce pohovořili v živém vysílání v Hackney Empire s moderátorem Jimmym Fallonem

„Naším přáním bylo udělat desku, kterou budeme mít my sami rádi. Jsme s ní velmi spokojeni a doufáme, že vy všichni budete také,“ řekl Jagger. Dodal ještě, že na albu bude dvanáct písniček, přičemž dvě z nich napsal zesnulý bubeník Charlie Watts. Kapela na nahrávce začala pracovat na konci loňského roku s tím, že by chtěla mít hotovo do poloviny letoška.

Podle frontmanových slov máme očekávat jak přímočaré rockové pecky, tak i balady, zamilované písně a trochu nezbytného country, s nímž Stones rádi laškují už léta.

Premiérovou ochutnávkou alba, jehož název značí slangové označení střepů, které zůstanou na podlaze po loupežném přepadení, je skladba Angry, k níž Stones pořídili klip v hlavní roli s hvězdou seriálu Euforie Sydney Sweeneyovou.

„Když jsem se dozvěděla, že budu hrát v klipu Rolling Stones, úplně jsem zešílela. Obvolala jsem celou rodinu a na natáčení přivedla mámu,“ svěřila se herečka Jimmymu Fallonovi.