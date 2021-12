Satan, Putin, záhady a šílenosti. Pořiďte si na Vánoce poučné čtení

Vánoce jsou za rohem, takže jakou knihu komu pod stromek? Co třeba Satanův deník Leonida Andrejeva, poslední dílo tohohle znamenitého ruského prozaika, dopsané dva roky po velké revoluci? Ďábel se snese na zemi, aby se vtělil do člověka, a zjistil, že ho lidé vlastně nepotřebují – že si to nejlepší peklo zvládnou udělat hravě sami. Že mocní jsou vlastně nemocní: stát jako církev, východ i západ. Andrejev sice vyšel z realismu, ale brzy přešaltoval na pozice, které načrtli Schopenhauer s Nietzschem: skepse k rozumu a člověk jako totální vůle i zvůle. Jak skvěle jeho sto dva roky stará románová práce (vydaná Odeonem v překladu Jakuba Šedivého) pasuje na dnešní Rusko!