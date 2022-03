Rudá armáda měla nechat Čechy nacistům, reagoval na stopku ruský spisovatel

Otevřený souhlas ruského fantasy spisovatele Sergeje Lukjaněnka s Putinovou invazí na Ukrajinu vedl tuzemské nakladatelství Argo k okamžitému ukončení vydávání jeho knih. Argo se od jeho tvorby distancovalo 9. března na základě Lukjaněnkova podpisu Otevřeného dopisu účastníků literárního festivalu Hvězdy nad Donbasem.

„Sergej Lukjaněnko je jeho prvním signatářem. Jsme toho názoru, že pro podobné postoje není v civilizovaném, demokratickém světě místo a jejich hlasatelům knihy vydávat nebudeme,“ uvedlo nakladatelství.

Nakladatelství Argo Nakladatelství Argo s okamžitou platností přestává spoluvydávat dílo Sergeje Lukjaněnka kvůli autorově podpoře invaze Ruska na Ukrajinu a autorovým politickým postojům vůči Ukrajině a západním demokraciím.

Třiapadesátiletého autora populárního fantasy cyklu Hlídka nenechal postoj českého nakladatelství chladným a vyjádřil se k němu na ruském webu Daily Storm. „Ať si dělají, co chtějí. Nemůžu jim nic nutit. Pokud se domnívají, že spisovatel by měl udržovat linii, která je jim příjemná, pak je to jejich názor a mají právo mě nevydávat. My autoři zase máme právo na své názory a nejsme povinni sdílet cizí politický postoj. Jinak to nebude dílo spisovatele, ale práce najatého klauna,“ uvedl relativně smířlivě.

Lukjaněnko se nicméně dále rozhodl vyjádřit i k celém českému národu. „Víte, Česká republika je země, která svého času zaujala velmi aktivní protiruský postoj. Zdůrazňuji: ne protisovětský, ale protiruský! Všichni si pamatujeme, jak nám tam bourali pomníky, vzpomínáme, jak se zacházelo s hroby našich vojáků. A upřímně řečeno, dalo se to očekávat: projevy nacismu zapustily kořeny a dál vzkvétají!“ uvedl.

„Lze jen litovat, že při osvobozování Prahy naše země ztratila asi 300 tisíc vojáků. Vše jsme dělali co nejpečlivěji. Snažili jsme se jim pomoci... Zachovat jejich památky... Ale zřejmě to byla chyba. Češi zřejmě nejsou schopni být vděční těm, kteří je zachránili před okupací! Nebo to možná nepovažovali za okupaci. Ve skutečnosti se jim v nacistickém Německu dobře žilo a vyráběli vybavení pro wehrmacht,“ pokračoval dále spisovatel pro ruský web.

Promluvím s agentem

Reakci Arga se proto Lukjaněnko nediví a je prý na českých čtenářích, zda budou nadále číst jeho knihy. „Urážlivější je, že příjmy z mých již vydaných publikací budou použity na pomoc kyjevskému režimu. Myslím, že je to nezákonné, takže si promluvím se svým literárním agentem o tom, jak je to vůbec možné ve společnosti, která si říká legální! A pravděpodobně jim sám zakážu publikovat mé knihy,“ dodal k oznámení, že výtěžek z prodeje knih hodlá Argo věnovat organizaci Post Bellum na sbírku Pomoc Ukrajině.

„Podle autora je tedy nezákonné, že naše výnosy z prodeje jeho knih věnujeme na podporu Ukrajiny, a navíc nám zakáže publikovat jeho knihy, které sami publikovat nechceme. Dále jsme podle autora národ se sklony k nacismu, jenž si zřejmě za protektorátu žil spokojeně, a proto nejsme náležitě vděční za osvobození a ztracené životy Rudé armády. To je nám samozřejmě líto, obětí vojáků, kteří padli při osvobozování naší země si bezesporu velice vážíme,“ reagovalo na článek nakladatelství na facebookové stránce věnované edici Fantastika, kde Lukjaněnkovy knihy vycházely.

Sergej Vasiljevič Lukjaněnko začal své povídky vydávat už koncem osmdesátých let, proslavil se zejména sérií Hlídka, na které pracoval společně s Vladimirem Vasiljevem. Na první díl Noční hlídka, který se částečně odehrával i v Praze, dosud navázalo dalších šest knih, vznikl i úspěšný film. Vedle Hlídky pracoval Lukjaněnko ještě na sériích Bludiště odrazů, Hranice snů či Hvězdy, ty studené hračky. Spisovatel k nám několikrát zavítal, v roce 2009 byl hostem veletrhu Svět knihy.

Argo zaujalo stejný postoj i k dílům spisovatele Vladimira Vasiljeva, na svých stránkách nyní nabízí pouze jednu jeho knihu. Od Lukjaněnka dokonce žádnou, ač právě jeho původně vedla jako svého „kmenového“ autora po boku Paula Coelha, Cormaca McCarthyho či třeba Orhana Pamuka.