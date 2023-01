Vyměnil jsi Ferrari za Renault, utahuje si Shakira z Piquého. Z novinky je hit

Nová píseň kolumbijské zpěvačky Shakiry o jejím bývalém partnerovi, slavném fotbalistovi Gerardu Piquém, se kterým se loni rozešla, trhá rekordy na YouTube. Videoklip ke skladbě Out of Your League (Mimo tvoji ligu) za 24 hodin nasbíral více než 63 milionů zhlédnutí. To z něj činí nejsledovanější latinskoamerickou píseň za jediný den na tomto serveru.