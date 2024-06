Zemřel Shifty Shellshock, zpěvák kapely Crazy Town. Bylo mu 49 let

V čele rap rockové kapely Crazy Town na sebe Shifty Shelshock upozornil v roce 2000 hitem Butterfly, který vyšel na sklonku roku 1999 na debutovém albu The Gift Of Game. V případě Crazy Town šlo o typickou jednohitovou záležitost. Následující deska Darkhorse z roku 2002 komerčně vybouchla a Crazy Town ukončili činnost. Vrátili se v roce 2007 a v roce 2015 vydali třetí a poslední desku The Brimstone Sluggers.

Frontman Shifty Shellshock léta bojoval se závislostí na tvrdých drogách a v rámci boje s ní účinkoval v několika reality show včetně Celebrity Rehab 1 a 2 a Sober House 1 a 2. Měl také četné opletačky se zákonem, v roce 2012 byl odsouzen k třem letům nepodmíněně za ublížení na zdraví a držení kokainu.

V rozhovoru pro časopis Rolling Stone v roce 2001 také přiznal, že byl zatčen za krádeže v obchodech a že léta zneužíval drogy – a že je také prodával.

V letech 2015 až 2016 byl Shifty Shellshock ženatý s herečkou a modelkou Ashiko Westguard. V roce 2022 Shellshock chodil s hvězdou seriálu Punky Brewster Soleil Moon Frye. Krátce po jejich rozchodu byl v Los Angeles zatčen za řízení pod vlivem alkoholu.