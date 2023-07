Zemřela Sinéad O'Connorová. Zpěvačce hitu Nothing Compares 2 U bylo 56 let

„S velkým zármutkem oznamujeme odchod naší milované Sinéad. Její rodina a přátelé jsou zdrceni a v tomto velmi těžkém období žádají o soukromí,“ uvedla podle irské veřejnoprávní televize Raidió Teilifís Éireann (RTE) v prohlášení zpěvaččina rodina.

Uznávaná dublinská interpretka vydala deset studiových alb, její píseň Nothing Compares 2 U se v roce 1990 stala světovým singlem číslo jedna.

Umělkyně, o jejímž úmrtí informoval list The Irish Times, trpěla bipolární afektivní poruchou. O svých psychických problémech několikrát veřejně hovořila.

V roce 2007 řekla v talkshow moderátorce Oprah Winfreyové, že před stanovením diagnózy bojovala s myšlenkami na sebevraždu a pronásledovaly ji děsy. Díky léčbě prý sice našla větší vyrovnanost, ale nemoc nezmizela.

V roce 2015 irská zpěvačka vyvolala paniku, když na Facebooku napsala, že ve svém hotelovém pokoji spáchá sebevraždu předávkováním. Byla převezena do nemocnice. V prosinci pak fanouškům přiznala, že je držena v péči psychiatrů.

V roce 2016 po ní vyhlásila pátrání chicagská policie. Irská hudebnice si tehdy vyjela časně ráno na kole a byla nezvěstná. Nalezena byla v pořádku po několika hodinách v hotelu.

V roce 1995 poprvé samostatně vystoupila O’Connorová ve Sportovní hale v Praze, o dva roky později také na festivalu JAM. V roce 2008 pak byla jednou z hvězd na sedmém ročníku Colours of Ostrava. Plánované vystoupení v roce 2006 na festivalu v Praze zrušila ze zdravotních důvodů. V Česku naposledy vystupovala před třinácti lety na zámku Sychrov.

O’Connorová, která byla čtyřikrát vdaná, je známá i svým kontroverzním chováním a nevybíravými výroky. Proslula mimo jiné tvrdou kritikou římskokatolické církve. Například v roce 1992 v přímem televizním přenosu pořadu Saturday Night Live zničila fotku tehdejšího papeže Jana Pavla II.

„Vždy jsem chtěla zničit fotku papeže, kterou měla moje máma. Představovala lži, lháře a zneužívání. Nikdy jsem nevěděla kdy, kde a jak ji zničím, ale věděla jsme, že ji zničím, až přijde správná chvíle,“ napsala O’Connorová ve své knize Rememberings, která vyšla v roce 2021.

V roce 2018 zpěvačka konvertovala k islámu a přijala jméno Šhuhada Sadaqat, přestože i nadále vystupovala pod jménem O’Connorová.

Na jaře loňského roku spáchal sebevraždu zpěvaččin sedmnáctiletý syn Shane.

„Právě jsme se rozloučili s naším nádherným andělem Shaneym. Byl to velmi krásný hinduistický obřad. Syn by byl nadšený. Dala jsem mu do rakve s sebou několik krabiček cigaret, v případě, že by v nebi žádné neměli. To by se mu také moc líbilo. Om. Shanti,“ napsala O’Connorová krátce po pohřbu syna na Twitteru.