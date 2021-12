Skejťák každým coulem. Avril Lavigne natočí celovečerní film podle svého největšího hitu

Své debutové album Let Go zpěvačka Avril Lavigne údajně napsala ve svých šestnácti letech. Když pak o dva roky později vyšlo, záhy dobylo hudební scénu a zpěvačku katapultovalo na přední příčky hitparád. Z mladé a drzé holky byl rázem hlas celé dospívající generace.

Největším hitem alba byla ukřičená punková skladba Sk8r Boi, v níž Lavigne vybízí posluchače, aby si nedělal hlavu s tím, co od něj vyžaduje společnost. Kdyby titulní „skejťák“ tato očekávání neřešil, mohl se dát dohromady s dívkou svých snů, která patřila do zcela jiné sociální skupiny.

„Hodně lidí mě oslovuje s tím, že chce píseň slyšet hrát v seriálech. Stále se k ní vrací,“ vysvětlovala kanadská hudebnice v podcastu She is the Voice (Ona je hlasem) internetového rádia iHeart. Prozradila, že se podle dvacet let staré písně chystá film.

Překvapivě to není první pokus zfilmovat tuto hymnu odbojné mládeže. Poprvé s tím přišlo už v roce 2003 studio Paramount Pictures. Najalo si na to producenta a scenáristu Davida Zabela (seriály Pohotovost a Mercy Street).

Avril Ramona Lavigne (1984) se narodila v kanadském městě Bellevile. Na úspěšné debutové album Let Go (2002) navázala neméně úspěšnou deskou Under My Skin (2004). Následovala čtyři další více či méně úspěšná alba. Další desku Lavigne plánuje vydat v roce 2022. Osmkrát byla nominována na cenu Grammy a zahrála si i v několika seriálech.