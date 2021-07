Sklad uměleckého materiálu za odvoz? Jasně, stačí kliknout

Chystaný projekt art re use. foto: FB art re use

Second handů existuje celá řada – s oblečením, vinyly nebo třeba pokojovými rostlinami. Brzy k nim přibude i jeden specializovaný pro výtvarníky, kurátory a architekty. Jmenuje se art re use a otevřít by se měl během září na pražském Žižkově.