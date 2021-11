Skutečná předloha a zapomenutý hlídač. Co možná nevíte o filmovém Vinnetouovi

Šílená návštěvnost



Uvádí se, že snímek vidělo v československých kinech více než 12 milionů diváků. Vinnetou byl údajně takový kult, že na něj někteří šli třeba i desetkrát. Pokud by to byla pravda, což je dnes již těžko ověřitelné, byl by Vinnetou z roku 1963 snad vůbec nejúspěšnějším filmem československé historie.

Vinnetou, na plac!

Hned první scénu filmu poznamenal úsměvný trapas. Herec Pierre Brice neuměl tou dobou ještě německy. Když režisér zavolal patrně na zvukaře německy „bitte ton“, Brice si myslel, že slyší jméno Vinnetou a vyřítil se na plac. Herečtí kolegové si ho po zbytek natáčení dobírali a vždy, když režisér zahlásil tuto německou frázi, pobízeli ho, že má znovu vstoupit do scény.

Reálná předloha



Přátelství Vinnetoua a Old Shatterhanda má nejspíš reálný základ. Je pravděpodobné, že Karel May znal legendu o indiánském náčelníkovi Cochisovi (1805-1874). Ten během svého života navázal vřelé přátelství s americkým dobrodruhem a armádním stopařem Tomem Jeffordsem.

Hlídač v nesnázích



Filmová produkce s sebou musela do Chorvatska, kde se film natáčel, přivést celou řadu rekvizit. Na ostrovech na řece Krka dostal hlídání těchto filmových propriet na starost jistý produkční asistent. Stalo se ale, že na něj štáb dočista zapomněl. Muž pak na ostrově, ze kterého se nemohl svépomocí dostat, zůstal na místě přes dva dny. Když si na něj filmaři vzpomněli, našli ho ve zuboženém stavu, protože nebožák neměl k dispozici jídlo, vodu a ani stín.



Nekalé praktiky?



Filmový architekt Tihomir Piletić si kulisy westernového městečka usmyslel postavit u osady Zečevo. Domácí obyvatelé byli ale proti. Obrátil se proto na místního rodáka Simu Dubajić, bývalého partyzána a místní celebritu. Ten údajně přišel do starostovy kanceláře, položil pistoli na stůl a prohlásil: „To jsou moji přátelé a mají zde vše dovoleno!“ Natáčení už pak nikdo nebránil.



Začínáme smrtí Nšo-či



První Vinnetou se natáčel od 1. července do 10. září 1963. Začínalo se pěkně zostra scénou, ve které umírá Nšo-či (Marie Versiniová) v náručí Old Shatterhanda (Lex Barker).