Ačkoliv momentálně neplatí obzvlášť přísná pravidla pro návštěvu kin a počty nově nakažených klesají, žádné davy se do českých kin nehrnou. To je důvod, proč si například distribuční společnost Aerofilms rozmyslela uvedení norského filmu Nejhorší člověk na světě, který byl hitem karlovarského festivalu. Měl vstoupit do kin už příští týden, premiéra se ale raději odsunula na 10. února. Což je ovšem jen několik dní po ministerstvem ohlášeném vrcholu omikronové smršti.