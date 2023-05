Nazdar, paní Soňo! Národní divadlo se rozloučilo se zesnulou Červenou

Národní divadlo bylo pro veřejnost otevřeno už od půl jedenácté, lidé se se slavnou operní pěvkyní přicházeli rozloučit k jevišti, kde u rakve pokládali květiny. K jevišti vedla dlouhá řada hostů, postupně se zaplnilo i hlediště.

Nad rakví, která je obestavěna smutečními věnci, visel velký černobílý Červené portrét a taktéž plátno promítající snímky z dlouhé kariéry legendární umělkyně. Podstavec rakve pak stylově ozdobil podpis slavné pěvkyně. Jeviště bylo před jedenáctou hodinou, kdy začal samotný smuteční program, doslova obsypané květinami a smutečními věnci. Další portrét Soni Červené pak byl umístěn ve foyer u smuteční knihy. Své věnování zesnulé umělkyni zde mezi dalšími zanechal i Jiří Suchý.

Jako první promluvil ministr kultury Martin Baxa. „Sama jste říkávala: Nerada se dívám dozadu. My všichni se za vámi nyní budeme už pouze ohlížet,“ zaznělo v předtočeném projevu, ve kterém ministr Červenou zařadil po bok Rudolfa Firkušného a další naše legendy vážné hudby. Jeho projev následovalo živé vystoupení operního pěvce Pavla Černocha z opery Carmen.

„Přála si rozloučit se s námi právě tady, Právě tady v divadle se totiž cítila nejvíc doma,“ uvedl pak Burian. Připomněl, že poprvé se na jevišti objevila společně s Janem Werichem v režii Jiřího Voskovce. Burian pak během své řeči shrnul celý pohnutý život ženy, která musela bojovat s oběma utiskujícími režimy minulého století.

Zmínil všechny její zahraniční angažmá, přátelství s Robertem Wilsonem i její vysněný návrat na první scénu v roce 2002. „Co ten osud a příběh znamená pro dnešek? Je to určitě obrovská profesní oddanost. Vzácná a bolestivá schopnost vzdát se svého osobního života, aby mohla dát divákům sebe celou,“ přemítal Burian. „Vím, že nakonec byla i tady šťastná,“ dodal. Na jeho slova zpěvem navázal pěvec Jiří Hájek.

„Byla jste nejen operní pěvkyní, ale i vyslancem dobré víry,“ řekl pak operní režisér Jiří Heřman, který vzpomínal na její návrat do brněnského Janáčkova divadla a připomněl i planetku Červená, která je dle pěvkyně pojmenována. „Děkuji za vaši inspiraci,“ ukončil svůj spatra pronesený projev. Následoval záznam z muzikálu W+V Divotvorný hrnec, konkrétně Červené zpěv písně U nás doma.

Mějme se pestře

„Poprvé jsem vás potkal na čtené zkoušce Krvavé svatby, všechny jste nás hlasitě zdravila slovem Nazdar!“ vzpomněl na své setkání s legendou režisér a šéf zdejší činohry Lukáš Trpišovský.

„Láska k rodnému jazyku, profesionalita, cit pro detail a schopnost pointovat hloupé otázky,“ vypočítával, co všechno jej Červená naučila. Milý smích vzbudila jeho historka, kdy vzpomínal, jak Soňa Červená zařídila celé delegaci královéhradecké derniéry stůl ve vyprodané restauraci jen tím, že řekla své jméno. „Tak tedy nazdar, paní Soňo a mějme se pestře!“ ukončil pak pohnutý režisér svou řeč v narážce na Červené oblíbenou zdravici. Jako třetí operní pěvec následně vystoupil Petr Nekoranec.

Pavla Beretová si ke své smuteční řeči vzala fenku Lilu. „Přivedla jsem ji proto, že vím, že by Soňa měla radost,“ uvedla. Beretová vzpomněla na přípravy Věci Makropulos, kterou pro Stavovské divadlo nazkoušel Robert Wilson a ocitovala Červené part z této inscenace. „Navzdory věku její oči svítily. Jako by to byla mladá dívka, nebo spíš holčička. Víc než Věc Makropulos v ní vidím Carmen,“ zdůraznila ale herečka.

V Národním divadle následně zazněla státní hymna. Rakev byla z první scény vynesena průvodem smutečních hostů za zvuku poledních zvonů. Před budovou divadla pak následoval dlouhotrvající potlesk jako symbolické poslední rozloučení s divadelní legendou.

„Čestné stráže stáli například generální ředitelé České televize i Českého rozhlasu, prezident Herecké asociace, Olga Sommerová, Kateřina Kněžíková, Jiří Štěpnička, Michal Dočekal, Aleš Březina, Martin Glaser, David Mareček,“ uvedl ještě pro iDNES.cz mluvčí první scény Tomáš Staněk.

Rodinná hrobka v Hradci Králové

Samotný pohřeb operní pěvkyně pak bude následovat večer v Hradci Králové na hřbitově v městské části Pouchov. Uložení zesnulé do rodinné hrobky na pouchovském hřbitově bude předcházet od 17:00 v katedrále Svatého Ducha v historickém centru Hradce Králové zádušní mše svatá, kterou bude celebrovat královéhradecký biskup Jan Vokál. Pohřeb bude veřejný. Informace o programu v Hradci Králové jsou na webu biskupství.

„Bohoslužbu v katedrále hudebně doprovodí Filharmonie Hradec Králové, zazpívá světová operní pěvkyně Gabriela Beňačková. Až bude rakev opouštět katedrálu, rozezní se zvon Augustin, který je zavěšen v Bílé věži. Po pohřebních obřadech bude zesnulá Soňa Červená uložena na hradeckém, pouchovském hřbitově do rodinné hrobky Červených, nebude to dříve než v 18:30,“ řekl mluvčí hradeckého biskupství Pavel Jakub Sršeň.

Červená zemřela 7. května v Praze ve věku 97 let. Zástupci kulturní scény na ni vzpomínají jako na mimořádnou umělkyni a výjimečného člověka.