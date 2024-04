Nikdy nevíte, kdo vás sleduje. Stopař z ranče Hrbatých ukazuje šmírování z obou stran

Hra oceňovaného a také v českých překladech známého německého literáta Daniela Kehlmanna má však předobraz ve stejnojmenném filmu (2021), k němuž autor napsal scénář. Téma šmírování souseda z okna do okna protějšího bytu přes dvůr či ulici se ovšem v kinematografii už objevilo, především v slavném Hitchcockově Okně do dvora, ale také v šesté epizodě Kieslowského Dekalogu.

Eastern podle Dočekala

V divadelní verzi se výsledky vlamování do soukromí druhého odehrají v blízké hospodě. Ačkoliv se jako důležitý spodní proud příběhu objevuje frustrace občana bývalé NDR, berlínské reálie jsou na scéně Davida Marka zvláštně rozostřené. Přes průhledný vchod do občerstvovny vidíme zevnitř částečně zakryté označení restaurace, z něhož v zrcadlovém převrácení odečteme úvodní velké U a na jeho konci u kroužkované (jako třeba U Nováků). Hodiny nad výčepem ukazují stále stejný čas, to je však brzy v dialogu pana Bruna (Miroslav Hanuš) a hostinské (Dana Batulková) komentováno.

Také bleskové návštěvy přilehlé toalety nepracují s reálným časem. Do tohoto ne zcela standardního milieu, kde se v úvodu kromě hostinské seznamujeme s Brunem a dalším štamgastem Michou (Zdeněk Vencl), vtrhne jako velká voda úspěšný herec Daniel (Martin Donutil) s kufrem, chystá se totiž k odletu do Londýna, kde má hrát v jakési mezinárodní produkci, telefonicky se snaží dopátrat, co bude jeho role obnášet. Telefonuje i s manželkou a odpovědi z druhé strany znějí v jevištním ztvárnění dost nahlas, dokonce s echem. Profesní hovory jsou vedeny v angličtině a české titulky se pak objevují na liště scénografického skeletu.