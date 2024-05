Lidi tu z chování psů a koček věští, kdy Rusové zaútočí, hlásí z ukrajinského Charkova spisovatelka Iva Pekárková

Lidovky.cz: Co děláte v Charkově?

Jsme tu, ještě s Alenou Zemančíkovou z Českého rozhlasu, na takzvaném literárním tvůrčím pobytu. Máme za úkol se na všechno koukat, všechno si fotit, a jde-li to, informovat o tom svět.

Taky prý přítomnost lidí z ciziny, kteří se o situaci tady zajímají, povzbuzuje místní a dodává jim naději. Snažíme se, seč můžeme, ale nevím nevím, jak moc to bude platné.

Je zajímavé – rozhodně ne příjemné, ale zajímavé ano – ocitnout se zas jednou v oblasti sužované válkou. Válka ubližuje mimo jiné i tím, jak mění lidské myšlení. Lidi tu například z chování psů a koček věští, kdy a jak Rusové zaútočí. Bez legrace.

Lidovky.cz: Jak se propisuje válka na Ukrajině do britské reality?

Mnohem méně než do české, zdá se mi. Uprchlíků z Ukrajiny podle zpráv dorazilo do Velké Británie jen asi čtvrt milionu, a jsou tím pádem mnohem méně nápadní než jeden až dva miliony Poláků, kteří před skoro dvaceti lety přišli do Spojeného království za prací. Snad všichni mí kamarádi a známí stojí v tomhle konfliktu na straně Ukrajiny a mnozí se snaží pomáhat.

Lidovky.cz: A jak se válečný běs odráží ve vašem každodenním životě?