Štáb Faudy se kvůli válce stěhoval z Ukrajiny do Budapešti. Hlavní hrdina bude bojovat na dvou frontách

Producenti v polovině letošního února oznámili, že kvůli bezpečnosti štábu jsou nuceni přestěhovat se do Budapešti. Informoval o tom židovský server Neokohn.hu s tím, že po dokončení natáčení v Izraeli se mělo pokračovat na Ukrajině, jenže hrozící válečný konflikt donutil producenty hledat bezpečné místo.

Členové štábu včetně známých herců jsou již skoro dva měsíce v Budapešti, kde je minulý týden přijal i velvyslanec Izraele v Maďarsku Yacov Hadas-Handelsman, který v letech 2012 až 2017 působil na stejném postu v Berlíně.

Hvězdy seriálu Fauda u izraelského velvyslance v Budapešti. Yacov Hadas-Handelsman (uprostřed v modrém) přivítal mj. herečku Rona-Lee Shimonovou (druhá zleva), herce Dorona Ben-Davida (třetí zleva), Itzika Cohena (čtvrtý zleva), hlavního hrdinu Liora Raze (stojí po levici velvyslance), Idana Amediho (čtvrtý zprava), Amira Boutrouse (druhý zprava) a Yaakova Zada Daniela (první zprava).

Pojem „Fauda“ je také kódové slovo pro evakuaci izraelských jednotek z akce. Mezinárodně úspěšný izraelský seriál sleduje bývalého zvláštního agenta protiteroristické jednotky Dorona, který se rozhodne vrátit zpět do služby, aby dopadl vrcholného teroristu hnutí Hammás Abu Ahmada.

Společnosti Yes Studios a Yes TV již zveřejnily trailer a fotografie nové řady, která po izraelské premiéře má být globálně k dispozici i na Netflixu. Fauda 4 divákům ukáže nejen doposud neznámé hrozby pro Izrael, ale i nové herce. Hlavní hrdina Lior Raz, který hraje příslušníka izraelského speciálního protiteroristického komanda (a je vedle novináře listu The Times of Israel Aviho Issacharoffa i spolutvůrcem seriálu), bude tentokrát bojovat na dvou frontách.

Postaví se nejen proti bojovníkům libanonského Hizballáhu, ale i palestinským ozbrojencům ze Západního břehu Jordánu (Judsko a Samařsko). Příběh je inspirován skutečnými událostmi, vypráví o Arabovi s izraelským občanstvím, jehož sestra je policistkou v Izraeli. Děj se odehrává na více místech – v Libanonu, Izraeli či v Belgii.

První řadu Faudy, která je populární i mezi Araby, měli diváci možnost vidět v Izraeli v roce 2015, čtvrtou začali kvůli covidové pandemii natáčet se zpožděním až loni v listopadu. Nové díly Faudy 4 plánují v Izraeli uvést letos v létě a až poté je do své nabídky zařadí i Netflix.