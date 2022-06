Zemřel hlas Vinnetoua a Růžového pantera. Stanislavu Fišerovi bylo 90 let

O úmrtí informoval s odvoláním na jeho dlouholetou partnerku Antonii Hemerkovou deník Blesk. „Zemřel v noci po dlouhé nemoci,“ sdělila médiím Hemerková.

Svou profesní dráhu Fišer odstartoval ve Vinohradském divadle, působil i v Divadle Jiřího Wolkera a v Divadle E. F. Buriana. Poté působil v Městských divadlech pražských, a to až do roku 1993. V nich Fišer vytvořil za více než půlstoletí přes osmdesát rolí. Na jevišti se objevoval i řadu let poté, co ho vážná choroba připravila o hlas.

Fišer se ale prosadail i jako dabér. Svůj hlas propůjčil postavě filmového Vinnetoua v nesmrtelných mayovkách. Fišerovým hlasem promlouvá i inspektora Clouseau v cyklu komedií o Růžovém panterovi nebo filmový Asterix.

Řadu příležitostí dostal i ve filmu. Jeho prvním snímkem bylo Krškovo psychologické drama Až se vrátíš z roku 1947. Režiséři ho pro jeho zjev využívali nejčastěji ke ztvárnění zajímavých figurek z podsvětí, slabošských nebo intrikánských typů, celkem má na kontě 120 postav. Zahrál si například v seriálu Hříšní lidé města pražského, 30 případů majora Zemana, Pan Tau a ve filmech Smrt černého krále, Pěnička a Paraplíčko a Drahé tety a já.

V roce 2004 Fišerovi lékaři diagnostikovali rakovinu hrtanu. Musel tehdy podstoupit radikální zákrok, při němž mu lékaři odebrali hlasivky, a tím přišel o svůj nezaměnitelný hlas. Bez speciálního přístroje nemohl mluvit a od té doby žil v ústraní.

Fišerovo jméno se objevilo omylem mezi zesnulými osobnostmi v roce 2015 na festivalu v Karlových Varech. Pořadatelé se tehdy za chybu omluvili. Fišer ji přijal s grácií.

Za celoživotní mistrovství v dabingu získal cenu Františka Filipovského.