I rodinné video může být drama. Nový Spielbergův film pojednává o komplikovaném vztahu matky a syna

Titul filmu sice zní Fabelmanovi, ale jeho ústřední hrdina není tak docela kolektivní: středem pozornosti je zejména hoch jménem Sammy, který jednou bude slavným filmovým režisérem. Zbytek rodiny je tu od toho, aby jej podporoval, miloval a občas mu také působil vrásky na čele.

Dominantním motivem je Sammyho láska k filmu, v druhém plánu pak komplikovaný vztah s matkou, která je sama nositelkou zčásti potlačených uměleckých vloh. Je Sammyho první spojenkyní v nadšení pro pohyblivé obrázky, laskavou obdivovatelkou, ale též zdrojem rozporuplných pocitů a roztrpčení. V širší společenské rovině pak snímek otevírá téma antisemitismu, který byl v americké společnosti 60. let zřejmě palčivější, než tušíme.

Srdce jde, kam chce

Fabelmanovi jsou spokojená a radostně fungující židovská rodina, jejíž otec Burt (Paul Dano) má mimořádné nadání pro čerstvě nastartovaný obor kybernetiky. Matka Mitzi (Michelle Williamsová) je talentovaná klavíristka, kterou od oboru poněkud vzdálily rodinné povinnosti, stále však dostává pozvánky k účinkování v rozhlase či televizi. Manželství má ovšem od počátku ještě třetího člena, Burtova spolupracovníka a kamaráda Bennieho (Seth Rogen). Rodinný přítel je pro klid v domě tak důležitý, že jej Burt vezme s sebou, když dostane významnější místo v Arizoně.

FABELMANOVI USA 2022 Režie: Steven Spielberg Hraji: Michelle Williamsová, Gabriel LaBelle, Paul Dano, Seth Rogen ad. Premiéra 24. 11.

Další stěhování do Kalifornie však se už musí obejít bez Bennieho a ukáže se přitom, že pro Mitzi je Benny ještě nepostradatelnější, než se myslelo. Šok je to zejména pro Sammyho a jeho sestry, rozpad iluze ideální rodiny bolí, i když se celá krize odehrává v ukázkově mírumilovné, ohleduplné a láskyplné atmosféře.

Souběžně s tím se rozvíjí Sammyho filmařská „kariéra“: začíná dychtivými variacemi na dramatickou scénu z oscarového filmu Největší představení na světě, vytvářenými za pomoci elektrického vláčku, a posléze pokračuje komediálními i hororovými scénkami, jichž se ochotně účastní Sammyho sestry. Nadšený filmový amatér a skaut (jako teenagera jej hraje Gabriel LaBelle) později vytváří s kamarády vlastní verzi westernu Johna Forda Muž, který zastřelil Liberty Valance, posléze i ambiciózní válečný film. Objevuje přitom, z jak podivuhodných vláken se filmová iluze splétá; spolu s diváky se účastní zrodu magie herectví, režie a filmových triků.

Dozvídá se však také temnější tajemství filmu, a nejen proto, že mu strýc Boris, někdejší krotitel lvů, barvitě prorokuje osud umělce, který ve prospěch svého povolání bolestně obětuje osobní život. Zdánlivě nevinný a trochu nudný úkol vytvořit rodinné video z rodinného kempování dokonce načas jeho lásku k filmu zmrazí.

Sammy totiž zjistí, že film dokáže zachytit a sdělit pravdy, před nimiž bychom raději zavřeli oči. I později si ověří, že film může být zrádná, ale také velmi účinná zbraň: právě ta mu pomůže vyzrát na nové spolužáky v Kalifornii, kteří jej šikanují kvůli jeho židovskému původu. V dokumentu ze školní zábavy na pláži (který natáčí díky spolužačce, jež hoří pro Ježíše a vzrušuje ji výzva obracet Sammyho na pravou víru) zobrazí jednoho ze svých pronásledovatelů jako beznadějného troubu, druhého jako nadčlověka ve stylu Triumfu vůle: zdeptá je tím oba. A nakonec se Sammy potká i se svým vzorem Johnem Fordem, který mu udělí zásadní radu do dalšího filmařského života.

Navzdory zmíněným bolestným motivům jsou Fabelmanovi vlídná, vesměs radostná podívaná, v níž Steven Spielberg vzdává poctu těm, kdo jej ovlivnili, a vzpomíná na to, jak se z něj stával filmař. Že nejde na dřeň tak, jak by možná mohl, je jeho volba, ostatně právě o tom jeho snímek je: film sděluje to, co si jeho tvůrce (pokud zvládá své umění) přeje.

Jsou ovšem věci, které režisér neovlivní, třeba české titulky – ty mají štěstí, že se překladatelská anticena Skřipec uděluje jen v oblasti literatury. Ne, Krauts není vlastní jméno, ale známé hanlivé označení německých vojáků, passtime není minulost, nýbrž kratochvíle a pro zvolání „God!“ v židovské rodině není nejšťastnější převod „ježíši“. Ale vem to nešť, závěrečný Spielbergův filmařský žert zahřeje u srdce tak jako tak.