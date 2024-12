Zahrají i spolu? Na Colours Of Ostrava ve stejný den dorazí Sting a Shaggy

Žánrově rozmanitá nabídka 22. ročníku se rozšiřuje díky nově oznámeným interpretům o reggae, indie rock nebo electro pop. Sting je jméno, které čeští fanoušci dobře znají. Hudebník se k nám rád vrací. Co ale udělá z jeho festivalového vystoupení jedinečnou událost, je příležitost, kdy se bude moct potkat se svým dlouholetým přítelem Shaggym.

Reggae ikona vrátila světoznámého baskytaristu zpátky ke kořenům, v roce 2018 vyšlo společné album 44/876. Hitmaker s jamajskými kořeny s tímto projektem ve společnosti svého britského kolegy v Česku jednou vystoupil, sólový koncert zatím ale tuzemskému publiku nenabídl. Příští rok navíc oslaví průlomové album Boombastic třicet let. Patnáctiny bude mít Shaggyho další zásadní nahrávka Hot Shot s hity jako Angel a It Wasn´t Me. A protože je interpret domluvený na stejný den jako Sting, mohlo by dojít na krátké hostování.

„Jsme moc rádi, že konečně na Colours uvidíme Stinga, pro mne osobně je to fascinující postava moderní hudební scény, která se nebála nikdy experimentovat s nejrůznějšími žánry. O to víc mě těší, že se nám podařilo v rámci programu domluvit na stejný den Shaggyho. Ten nabídne své největší hity, které budou díky silné kapele zdůrazňovat rytmus na druhou dobu. Zatímco Sting ohlodává aranže a na pódiu si vystačí s dvěma spoluhráči. Moc by se mi líbilo, kdyby si muzikanti našli cestu k sobě nejen v zákulisí, ale i před zaplněným hledištěm,“ říká umělecká ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

K pomyslnému propojení dochází i s českou stranou. Nově přibyli v line-upu J.A.R., jejichž Dan Bárta vystupoval se Stingovým kytaristou Dominicem Millerem.

Velkou radost udělá hudebním fanouškům jistě i jméno Snow Patrol. Formace, která se proslavila hity Run, Chocolate nebo Chasing Cars (stále drží titul nejhranější skladby 21. století v britských rádiích), má před sebou první českou návštěvu.

Po tisíci odehraných koncertech přijede Gary Lightbody se svými spoluhráči do Ostravy s aktuálním albem The Forest Is The Path. To dává posluchačům přesně co očekávají, jak píše v recenzi britského The Telegraph publicista Neil McCormick: „I když se struktury písní zdají být předvídatelné a nálady povědomé, album jako celek mě s hřejivým pocitem neustále chytá za srdce. Přistihl jsem se, že to chci slyšet znovu a znovu, což se mi zdaleka u každé nahrávky, kterou poslouchám, nestává.“

Novinku z letošního roku přiveze na festival také dvojice Sofi Tukker, která kvůli zdravotním problémům zrušila turné, v rámci kterého měla vystoupit také toto léto v Ostravě. Hudebníci Sophie Hawley-Weld a Tucker Halpern si získali během šesti let přízeň publika napříč kontinenty.

Díky pravidelnému kontaktu se svými fanoušky, stejně jako díky hudebním vlivům čerpajícím z africké nebo latinskoamerické kultury. Hudbu Blízkého východu ze své hudby nevymaže ani zpěvačka Noga Erez. Na novém albu The Vandalist ukazuje zatím nejoriginálnější podobu své tvorby. Jak říká sama hudebnice: „Album je plné silných emocí – rozesmutní vás, rozzlobí, ale dokáže vás i rozesmát nahlas.“

Colours of Ostrava, které uvítají návštěvníky mezi 16. a 19. červencem 2025, momentálně nabízejí vedle klasických a VIP čtyřdenních vstupenek také nové kategorie VIP+ nebo Fresh. V prodeji budou za zvýhodněnou cenu od čtvrtka 5. prosince také jednodenní vstupenky.