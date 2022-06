Streamovací platforma Disney+ jde do Česka. Jaká bude její programová nabídka?

Série filmů Star Wars i související seriály Mandalorian, Boba Fett: Zákon podsvětí nebo čerstvý Obi-Wan Kenobi, superhrdinové značky Marvel či například oceňovaný dokument Petera Jacksona The Beatles: Get Back.

Cena je srovnatelná

Společnost The Walt Disney Company představila programovou nabídku, kterou chce přilákat české diváky na svou streamovací platformu Disney+. Ta bude v ČR spuštěna 14. června a o pozornost bude bojovat s již zavedenými službami Netflix, HBO Max nebo s platformou Voyo z rodiny televize Nova. Cena za sledování bude srovnatelná, standardní měsíční předplatné má činit 199 korun. Ušetřit lze nákupem ročního předplatného nebo využitím nabídky předregistrace ještě před 14. červnem.

Platforma Disney+ se poprvé představila v USA a v několika dalších zemích v listopadu roku 2019 a svou působnost postupně rozšiřuje. V současné vlně přichází vedle České republiky do dalších více než čtyřiceti zemí, mimo jiné na Slovensko, do Polska či Maďarska, ale například také do Jihoafrické republiky, Turecka či Spojených arabských emirátů.

Pixarovky i Simpsonovi

Cílem Disney+ je využít bohaté archivy i aktuální produkci studií, která pod světový mediální kolos spadají. V minulosti byly různé disneyovské tituly v nabídce jiných streamovacích platforem, se spuštěním vlastní služby získává Disney možnost nabízet je divákům bez prostředníka. V programové nabídce Disney+ jsou filmy a pořady z produkce původního studia Disney, ale také od značek Pixar, Marvel, Star Wars a National Geographic. Mezi třemi stovkami titulů z produkce Disney a Pixar je mimo jiné kompletní kolekce Příběh hraček, film Duše a na Oscara nominovaný snímek Luca.

Ve vybraných zemích včetně České republiky přináší Disney+ též produkci přidružené značky Star, která nabízí tvorbu studií 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures a dalších. Díky tomu v nabídce figurují například animované seriály Simpsonovi, Futurama nebo Griffinovi, všichni filmoví Vetřelci či třeba novinka Kennetha Branagha Smrt na Nilu.