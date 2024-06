Flitry husákovského showbyznysu. Retromuzikál ve Švanďáku si bere na mušku „cvičnou“ emigraci Karla Gotta do SRN

Recenze

Svět showbyznysu totalitního Československa, to je kapitola sama pro sebe. Když odmyslíme tragické komunistické krutohrátky 50. let, pak šedivá doba totality s marnou snahou vstoupit do světového kontextu působí spíše jako variace na beckettovské téma. Stejně tak jako mnoho desítek let trvající kralování Karla Gotta na žebříčku oblíbenosti.