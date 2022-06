Člověk svůj rodný kraj většinou miluje, ale také z něj chce utéct, říká italská spisovatelka

Donatella působí skromně a jemně, řekla bych, že to, co píše, úzce souvisí s ní samotnou, s jejím vnitřním světem, který možná původně ani nechtěla zveřejňovat. Potvrzuje mi, že neměla odvahu vyjít s kůží na trh a poslat své rukopisy do nakladatelství, proto začala publikovat tak pozdě. Také je viditelně v rozpacích, když jí připomínám, že ji v Itálii přirovnávají k Else Morante nebo Elleně Ferrante. Ale není to jen zdvořilostní fráze, její loňská účast ve finále prestižní literární ceny Strega, kam se nominovala za další román Borgo Sud, a řada dalších ocenění mluví sama za sebe.

Lidovky.cz: Jak se zrodily náměty vašich románů Navrátilka a Borgo Sud, jsou nějakým způsobem autobiografické?

Pokud máte na mysli konkrétní příběhy, tak v těch nic autobiografického není. Ale přece jenom téma opuštění a vztahu matky a dcery vychází z mých zkušeností. Neprožila jsem žádné trauma jako hrdinka mé první knihy, nikdo mě nevzal z mé rodiny a nedal do jiné lépe situované, abych se pak musela vrátit, ale prožila jsem samotu a opuštění. Byla jsem dcera matky, která hodně pracovala. Byla se mnou, ale vůbec jsem si ji neužila, neměla na mě čas. Pracovala těžce v zemědělství, stejně tak i můj otec.