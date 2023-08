Magický Sziget oslavoval svobodu. Na budapešťském festivalu vystoupila i Billie Eilish

Jedná se o jednu z největších slavností – ne-li vůbec o tu největší – svého typu v Evropě, srovnávat lze pouze s velikány typu belgického Tomorrowlandu či britského Glastonbury. K třicátému výročí se organizátoři činili a přidali mnoho stánků s občerstvením či místa s pitnou vodou zdarma, která v pětatřicetistupňových vedrech může být bez nadsázky životodárná. Taktéž zde byly určitě větší snahy zavlažovat povrch, aby se pod dupotem bezpočtu nohou neproměnil v dusivý prach, jak je to bohužel zvykem.

Povinností na Szigetu je rouška či šátek! Hvězdy, které zde za celou dobu fungování vystoupily, připomněl mezi jinými i speciální plastový kelímek nazvaný 30 let svobody, tedy alespoň namátkou: Sex Pistols, Arctic Monkeys, Martin Garrix, Limp Bizkit, Wiz Khalifa, Rihanna, Ed Sheeran, Iggy Pop & The Stooges, R.E.M, Avicii, Foo Fighters či Twenty One Pilots.

Hlavně se nechtějte zabít

Šest dnů nabitých nejrůznějšími nejen hudebními, ale taktéž tanečními vystoupeními a dalšími uměleckými performancemi navštívilo podle hlavního organizátora Tamáse Kádára v uplynulém týdnu na 420 tisíc lidí. Přičemž největší „headlineři“ často přilákají plnou kapacitu pohybující se těsně pod úrovní 100 tisíc návštěvníků v daný moment.

To se letos téměř povedlo dvěma interpretům na hlavní stagi (ostrov Óbudai nabízí zhruba sedm velkých pódií a bezpočet malých, stihnout vše je tedy nemožné), konkrétně americké pop-rockové hudební skupině Imagine Dragons a teprve vycházející „star“, jednadvacetileté Američance vystupující pod jménem Billie Eilish, která je oceňovaná především v mladších věkových kategoriích. Jak Eilish, tak kapela vyprodávají koncerty po celém světě. Když byla Billie Eilish zmíněná naposledy v roce 2019 v Praze, lístky do Fora Karlín se vyprodaly za necelé čtyři minuty a koncert se přesouval do největší O2 areny.

Oba jinak poměrně nesourodé vystupující překvapivě spojuje chmurná podstata toho, o čem zpívají. Například pro frontmana kapely Dana Reynoldse je hudba cestou, jak se vyrovnat s depresemi, kterými trpí již od svého dětství. Ačkoliv mnohé písničky Imagine Dragons jsou povznášející, největší hity jako Demons, Bad Liar či Radioactive mají silně teskný nádech.

„Tento festival je výjimečný, žijte, radujte se. Hlavně se nechtějte usmrtit,“ apeloval na publikum Reynolds, jehož duševní zdraví je nyní díky hudbě lepší než kdy dříve. I Eilish, vlastním jménem O’Connellová, má ve své tvorbě více motivů než jen depresi – třeba lásku a sebepřijetí – nicméně její vokály smíchané se silně texturovanými a upravenými melodiemi dodávají jejímu vypravěčskému stylu strašidelný nádech.

Pecky mlčenlivého DJ

Zřejmě největším překvapením celého festivalu byl pro autora článku francouzský house DJ David Guetta, který již své nejhvězdnější chvíle zřejmě prožil, nicméně ve svých 55 letech „zandal“ takový set, že ještě několik hodin po jeho konci byli všichni konsternovaně roztančení. „Jste připraveni? Jsem po sedmi letech zpět,“ oznámil „maestro“ a od začátku do konce pouštěl jednu pecku za druhou, což si může dovolit jen málokdo, přičemž se u toho ani příliš „nevykecával“, jak bývá u některých zvykem, aby natáhli svou show. Silně tak kontrastoval s americkým raperem Macklemorem, který svou show prokládal opravdu dlouhými promluvami – včetně vyjádření podpory Ukrajiny – a pravidelně ob jednu střídal známější a méně známé písně.

I realita má své kouzlo

Sziget je magické místo, jak ostatně sděluje cedule při odchodu z ostrova přes ikonický železniční most, která říká: „Opravdu se chcete vrátit do reálného světa?“ Ale to platí se vším pozitivním i negativním. Pro Čechy bude zřejmě mile překvapující, že ačkoliv je na ostrově dav čítající desítky tisíc lidí, nikdo vám nevykrade váš stan.

Když ale party protáhnete do rána, uvidíte na zemi ležet bezvládná těla, která oživují záchranáři. „Jste střízliví? Jste namol? Nebo si ujíždíte na něčem jiném?“ tázala se burácejícího davu novozélandská „víla“ Ella Maria Lani Yelich-O’Connorová, známá pod pseudonymem Lorde, která na Sziget vážila zřejmě nejdelší cestu. A přesně tak to je, můžete být čímkoliv a užívat si slavnost jakýmkoliv způsobem, ale po týdenním rauši působí návrat do reality vlastně docela příjemně.