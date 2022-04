Tata Bojs mají nový klip. Natáčel se ve studiu LEAGLEONE

„Nejvíc si užíváme tvorbu na koncertech. I když je to stará písnička, tak znovu vzniká. Je to největší spojení mezi námi a posluchači,“ říká Mardoša.

Milan Cais se stará jako výtvarník o vizuální stránku koncertů. „Baví mě, že můžu rozvinout pohled na tu písničku,“ dodává. „Já si to vždycky nějak vymyslím, nakreslím si takovou kresbičku tužkou, a pak se na základě té kresbičky rozjede taková mašinérie. Většina našich koncertů, které hrajeme během roku, jsou ale normální, bez scény, nic tam s sebou nevezeme. Radost si děláme jen jednou za čas právě takovým typem koncertu, jako teď chystáme do O2 universa.“

Holka z plakátu

Mardoša, který napsal text k písni Holka z plakátu, popisuje, co se v něm odehrává: „Je to o femme fatale, která je ve skutečnosti personifikací lži. Přišlo mi to jako atraktivní téma v době, kdy jsou lidé velmi často oběťmi útoků falešných zpráv, fake news. I proto jsme si pro svůj videoklip zvolili prostředí televizních zpráv,“ dodává.

Celý rozhovor najdete zde.