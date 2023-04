Tentokrát jsem chtěl natočit syrové album, říká písničkář Jan Fic

Vydavatelství Indies Scope označuje vaši novinku za dovršení triptychu. V čem by právě tato tři alba měla tvořit celek?

Spolu s alby Město a Potom jde o hodně introspektivní alba, ve kterých můžeme sledovat volný příběh. Na všech albech se opakují a pomalu rozvíjí stejné motivy, které jsou pro mě důležité, nebo na které v životě často narážím. První album Město vzniklo v podstatě jako odpadní produkt z písniček, které se nehodily pro moji tehdejší kapelu The Weathermakers, protože pro ni byly až moc osobní. Ale album mělo úspěch a rozhodl jsem se proto v tomhle formátu pokračovat. Když jsem skládal druhé album, procházel jsem hlubokou krizí osobnosti a už tehdy bylo jasné, že to musí završit ještě třetí díl. Co bude v mé tvorbě následovat teď, to nemám nejmenší tušení.

Předchozí dvě alba jste natočil v produkci Martina E. Kyšperského, nyní jste spolupracoval s producenty Radovanem Kramářem a Dušanem Součkem. Co zásadního vaší nahrávce dodali?

Předchozí alba byla hodně hravá v aranžích. Martin má specifický styl, který se mi líbí, ale u tohohle alba jsem ale cítil, že má zůstat syrové, postavené spíš na textech, než na hudebních aranžích. Proto jsem poprosil svého dlouholetého přítele Radovana Kramáře, který má vystudovanou studiovou režii, jestli mě povede při nahrávání. Jeho práce byla hlavně v preprodukci. Pomáhal mi vytvářet potřebnou náladu, hodně mi pomohl se zpěvem a položením hlasu. Pak taky nahrál na album klávesové party. Můžeme tam slyšet piano, varhany a československou raritku klavifon, která podle mě dodala albu specifický nádech. Dušan Souček zase po dlouhém probírání vytvořil – podle mě – zajímavý zvuk alba, který je pevný, kompaktní, ale zároveň špinavý až surový a posluchače jakousi naléhavostí vtahuje do děje.

Ve velké části písní jste natočil všechny nástroje sám. Znamená to, že jste měl tak jasnou představu, že ji nikdo jiný nemohl splnit?

Spíš je to dané tím, že na koncertech hraju jako takový malý one-man-band. Zpívám, hraju na kytaru a u toho si dělám rytmiku dupáním na stomp box. A podle toho mám ty písničky i napsané. Udělat takhle celé album se ale ukázalo jako dost velká nuda pro posluchače, proto jsem na některé písničky přizval Radovana Kramáře na klávesy a Luboše Pecinu na basu. U jiných písniček, kde jsme to shledali nevyhnutelným, jsem zase dodatečně dohrál baskytaru nebo druhou kytaru podle aktuálního rozpoložení ve studiu.

Je pro vás hodně typický neobvyklý nástroj cigar box guitar, hrajete na něj na koncertech i na albu. Můžete ho stručně představit?

Cigar box guitar je americký lidový nástroj, který se dočkal největší obliby u afroamerických hudebníků hrajících blues. Má většinou tři struny a tradičně se vyrábí z krabic od doutníků nebo různého odpadu. Můj koncertní kus je třeba vyrobený ze starého střešního trámu a prahu od dveří. Já jsem si „cigárbednu“ oblíbil pro její jednoduchost. Je na hraní velmi intuitivní, protože je laděná v akordu a zároveň má neobvyklý zvuk.

Označujete se za bluesového písničkáře, používáte některé bluesové postupy, ale vyhýbáte se zažitým klišé tohoto žánru. V čem je pro vás podstata blues tak, jak ho cítíte?

Kouzlu blues jsem propadl už jako kluk. Hrál jsem bluesové standardy, chtěl jsem být jako Howlin’ Wolf nebo Skip James, chtěl jsem být autentický bluesman. Začal jsem na tradiční bluesové nápěvy skládat svoje texty, ale čím dál víc mi bylo jasné, že autenticity nemůžu dosáhnout tím, že budu omílat písničky a motivy kultury, ke které nepatřím a nic z toho jsem nezažil. Blues jsou zkrátka lidové písně, ve kterých se autoři, stejně jako v jiných kulturách kdekoliv jinde na světě, vyzpívali z toho, co je trápí, nebo co nemůžou pustit z hlavy. Došel jsem k závěru, že pokud chci být v podobné hudbě autentický, můžu si půjčit některé postupy, můžu si půjčit náladu nebo použít stejné nástroje, ale zpívat musím o svých vlastních problémech a svém vlastním světě, a používat k tomu hudbu, která vychází ze mě.

V textové výpovědi jste už od svých sólových začátků velmi osobní a velmi otevřený. Nestává se vám, že se občas s odstupem leknete svých vlastních slov?

Spíš se s odstupem leknu toho, jak jsem to nahrál a nazpíval. Textů se nebojím, protože tím, že je napíšu, přemýšlím o nich, pronáším je veřejně na koncertech a tak dále, tak se pro mě dané téma vyprázdní, pomůže mi třeba vyrovnat se s daným problémem, nebo mi slouží jako afirmace. Občas se mi ale stane, že na koncertě zpívám nějakou starší písničku a musím si mimo mikrofon odplivnout ve stylu „co jsem to proboha psal za sladkobolný blbosti?!“. Ale to záleží i na aktuální náladě.

Jste známý i jako výrobce nástrojů, včetně těch, na které sám hrajete. Je album Homunkulus skutečně nahrané výhradně na produkty z vaší dílny Red Bird Instruments?

Výhradně ne, protože klávesové nástroje, na které hrál Radovan, aspoň prozatím, nevyrábím.

Závěrečnou písničku Dlouhej stín s vámi hraje podle bookletu kapela The Honzíci. Co je to za projekt?

The Honzíci byla recesistická kapela, kterou jsem založil v roce 2016. O rok dřív jsem se účastnil Porty s The Weathermakers, ale organizátoři a porotci na celorepublikovém kole v Řevnicích nesdíleli stejné nadšení jako jejich kolegové v oblastním kole, ze kterého jsme postoupili. Kromě pár velmi neuctivých, až urážlivých poznámek na téma našeho oblečení, nástrojů nebo názvu kapely jsme dostali spoustu „užitečných rad“, jak by pořádná kapela na Portě měla vypadat. Založil jsem proto přesně podle tohoto návodu ultratrampskou kapelu. Mělo to velký úspěch, až na celorepublikové kolo Porty, kam nás z toho oblastního opět poslali. Nemyslel jsem to ale jako bohapustou parodii, já původní trampskou kulturu miluju, ostatně s blues to má taky leccos společného. A mám rád taky country a folk, vyrůstal jsem na tom. Písnička Dlouhej stín je někde na pomezí těchhle žánrů, a navíc Radovan i Luboš, kteří v ní hrají, jsou členové Honzíků. Pro mě je to jedna z nejzásadnějších písní celého triptychu a doufám, že tím i trochu splácím svůj rest vůči českému folku.