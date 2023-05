Zemřela královna rokenrolu Tina Turnerová, bylo jí 83 let. Zesnula po dlouhé nemoci

„Svět s ní ztrácí hudební legendu a vzor,“ uvedl v prohlášení její mluvčí Bernard Doherty.

S charakteristickým chraplavým hlasem byla americko-švýcarská zpěvačka Tina Turner součástí světové popmusic dlouhých 60 let. Její kariéra však zdaleka nebyla bez zádrhelů. Elán a nezkrotná povaha jí ale nakonec pomohly dojít až na vrchol. Turner, interpretka hitů Simply the Best, We Don’t Need Another Hero, Typical Male či titulní písně z bondovky Golden Eye, dnes zemřela ve věku 83 let.

Temperamentní zpěvačka přezdívaná Královna rock’n’rollu či Rocková babička prodala přes 200 milionů desek. Získala mimo jiné 12 cen Grammy (včetně ceny za celoživotní zásluhy) a vstoupila do rokenrolové Síně slávy (1991). Turner nebavila jen zpěvem, její koncerty bývaly velká show. Zpěvačka proslula odvážnými kostýmy, v minisukních a na vysokých podpatcích pak bývala jako doma. Svým nasazením na pódiu strčila do kapsy i o generace mladší kolegyně.

Svoji kariéru začínala v podstatě dvakrát. Poprvé se o ní veřejnost dozvěděla v roce 1960, kdy s budoucím manželem Ikem Turnerem přišli se songem A Fool in Love. Turner její pěveckou dráhu nastartoval. Zároveň ale zpěvačku během jejich šestnáctiletého manželství přivedl svým bouřlivým životem a násilnickým chováním téměř až na dno. Druhým začátkem kariéry pro Turner byla pak 80. léta, kdy se vzpamatovala z rozvodu a dluhů.

První větší úspěch jí v roce 1971 přinesl hit Proud Mary, se kterým bodovala v žebříčku amerických singlů. Byl to zároveň i nejúspěšnější počin skupiny Ike & Tina Turner Revue, se kterou tehdy manželé vystupovali. Popularita zpěvačku přivedla také k filmu. V 70. letech se objevila ve snímcích Gimme Shelter (1970), Soul to Soul (1971), mihla se ve filmové verzi rockové opery Tommy (1975). O deset let později si Turner zahrála ve filmu Šílený Max a Dóm hromu.

Obrovským úspěchem a satisfakcí se pro ni stalo album Private Dancer z roku 1984. Během následujícího roku se ho prodalo na deset milionů kusů a zpěvačce vyneslo čtyři ceny Grammy. Turner tehdy změnila image a stylově se posunula od soulu a blues k popu, její pomyslné cestě vzhůru už tehdy nic nebránilo. Její koncerty přitahovaly tisíce fanoušků, například v roce 1988 přišlo na vystoupení v Riu de Janeiro 182 tisíc diváků, do té doby největší počet.

Poslední (desátou) sólovou desku s názvem Twenty Four Seven natočila Turner v roce 1999 a o rok později se „definitivně“ rozloučila s publikem. K radosti fanoušků ale v roce 2008 názor změnila a vyrazila na turné k padesátiletému výročí své kariéry. Nezapomněla ani na Prahu, kde vystoupila v dubnu 2009 v zaplněné O2 aréně. Po skončení turné se zpěvačka z očí veřejnosti stáhla.

Narodila se jako Anna Mae Bullocková 26. listopadu 1939 na farmě Nutbush v americkém státě Tennessee, později svému rodišti vzdala hold jedním z prvních hitů – Nutbush City Limits (1973). Pěveckou premiéru si odbyla již v dětství, když v kostelním sboru zpívala gospely. Po rozvodu rodičů ji vychovávala babička, v 16 letech pak odešla do St. Louis, kde v jednom z klubů potkala Turnera, kapelníka rhytm & bluesové kapely Kings of Rhytm.

Zpěvačce se narodili dva synové. Starší Craig (v roce 2018 spáchal sebevraždu), jehož otcem byl hudebník Raymond Hill, a Ronnie (zemřel v roce 2022 na rakovinu), kterého měla s Turnerem. V prvním manželství zároveň adoptovala i dva Turnerovy syny.

Štěstí v osobním životě zpěvačka našla až po sedmdesátce. V roce 2013 se provdala za svého dlouholetého přítele, o 16 let mladšího německého hudebního producenta Erwina Bacha a přijala švýcarské občanství. Nějakou dobu žila také v Kolíně nad Rýnem.

Turner vydala čtyři biografie, bylo o ní natočeno několik dokumentů a na motivy jejího života vznikl v roce 2018 muzikál.