Zemřel americký zpěvák Tony Bennett, hudební legendě bylo 96 let

Ve věku 96 let zemřel legendární americký jazzový a swingový zpěvák Tony Bennett, který oslovil několik generací posluchačů. O jeho skonu informovala v pátek 21. července agentura AP. V posledních letech Bennett zaujal duety se slavnými, často mladšími kolegy. Na albu Duets: An American Classic si zazpíval s Bonem, Paulem McCartneyem, Eltonem Johnem, Stingem, k. d. lang nebo Dianou Krall. Po celou svoji kariéru interpretoval klasické americké songy, například na albu Cheek to Cheek, které natočil v roce 2014 se zpěvačkou Lady Gaga.

Dvacetinásobný držitel cen Grammy často zpíval v doprovodu velkých jazzových orchestrů a big bandů. Mezi jeho nejslavnější písně patřily I Left My Heart in San Francisco, The Good Life, I Wanna Be Around, Fly Me To The Moon, Stranger In Paradise a další. Celkově Tony Bennett nahrál více než sedmdesát alb.

V roce 2016 mu lékaři diagnostikovali Alzheimerova nemoc, o čemž se veřejnost dozvěděla až v roce 2021. Bennett i s pomalu postupující nemocí pokračoval v koncertování. V Praze vystoupil v letech 1997 a 2014.