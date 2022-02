Tornádo Lue se vrací k tomu nejlepšímu ze tří klasických alb

Když na začátku 90. let vydala nezávislá slovenská firma Zoon Records debutové bezejmenné album slovenské kapely Tornádo Lue, byl to na alternativní scéně šok a následný velký kult. Specifická hudba v duchu jakéhosi dekadentního rockového šramlu, texty kupodivu většinou v češtině, včetně zdánlivě nezhudebnitelných a nezpívatelných silných básní americké autorky Sylvie Plathové v překladech Jana Zábrany, ale také naopak naprosto pravidelné poezie Bohumila Hrabala, ale především všechno, jen ne po srsti hladící, avšak nesmírně uhrančivý zpěv Jany Tóthové.

To všechno zadělalo kapele, která přitom rozhodně nepatřila k těm, jež by se objevovaly na každém festivalu a obrážely třicet klubových štací do měsíce, na velmi dobrou pověst. Kterou ještě zvyšoval jistý tajemný odér, který ji obestíral. Další album Vlky už vydala česká firma Rachot-Behémóth, jež se o kapelu starala i manažersky, třetí album Nebeskí jazdci vydal soubor víceméně ve vlastní produkci. Album Best Of Tornádo Lue vydané společností Pavian Records přináší na vinylu pečlivě sestavený výběr těch nejlepších písní legendární kapely.