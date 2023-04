Tři mušketýři to nevzdávají. Jejich nová adaptace sází na diverzitu

Filmů a sérií více či méně inspirovaných příhodami horkokrevného Gaskoňce d’Artagnana a jeho přátel lze napočítat přes pět desítek. Doufat v přesvědčivý úspěch dalšího zpracování znamená pořádně si věřit – a sebedůvěra producentům nejnovějšího filmu zjevně nechybí. S rozpočtem 70 milionů dolarů jde o jeden z nejnákladnějších francouzských filmových projektů všech dob. Podobně jako slavná britská verze Richarda Lestera z roku 1973 s Michaelem Yorkem v roli d’Artagnana je nová adaptace rozdělená na dva filmy. Druhý z nich by měl přijít do kin a dopovědět obecenstvu rozehraný příběh v prosinci. Zda je to moudrý a šťastný tah, se samozřejmě teprve ukáže.