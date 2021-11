Tvůrce Hry na oliheň otočil. Druhá série je nutností, přiznal v rozhovoru

Seriálový hit Hra na oliheň se záhy po svém uvedení stal nejúspěšnějším projektem Netflixu. Bylo tedy jasné, že tlak na vznik pokračování bude obrovský. Ačkoliv se mu Hwang Dong-hyuk v rozhovorech bránil a tvrdil, že žádné plány nemá, pro agenturu AP prozradil, že nakonec změnil názor.

„Mám to teď celé v hlavě,“ nechal se slyšet tvůrce. „Zatím je ale příliš brzy na to, abych věděl, o čem konkrétně to bude. První série skončila scénou na letišti, kde měl nešťastný vítěz Ki-hun nastoupit do letadla, aby mohl letět do Ameriky za svou dcerou. V poslední chvíli se ale rozhodne neletět a s odhodlaností v očích odchází překazit plány organizátorů vražedné hry. „Ki-hun se vrátí a učiní něco, z čeho bude těžit celý svět,“ dodal.



Druhá série by se mohla více pověnovat i lince policejního vyšetřování. Ta byla dle reakcí diváků i kritiků sice zajímavá, ale skončila ve slepé uličce.

Ještě v září v rozhovoru pro magazín Variety Dong-hyuk tvrdil, že žádné plány na pokračování nemá. „Vysiluje mě o tom jen přemýšlet,“ povzdechl si tehdy.