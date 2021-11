Tvůrčí koupel ve vaně i slavná zahrada. Co možná nevíte o Freddiem a kapele Queen

Tajemství do poslední chvíle

Freddie Mercury o svém onemocnění AIDS dlouhou dobu mlčel. Na dotazy na své zdraví reagoval s úsměvem. Veřejně chorobu přiznal až 22. listopadu 1991 prostřednictvím manažera kapely Jima Beache. Za dva dny Mercury zemřel na akutní bronchopneumonii způsobenou AIDS.

Zlato v hrdle

O talentu Freddieho Mercuryho se nedá polemizovat. Kromě vrozeného showmanství měl ale i úctyhodný hlasový rejstřík. Jeho rozsah měl být necelé čtyři oktávy. Běžný rozsah operních barytonistů se pohybuje okolo dvou oktáv. Mimochodem, výzkum Freddieho hlasu provedl biofyzik Christian Herbst na Palackého univerzitě v Olomouci. Největší rozsahy mají mít v současné době zpěvák country Mike Patton (šest oktáv) a zpěvák skupiny Slipknot Corey Taylor (pět oktáv).

Plodná koupel

Hit Crazy Little Thing Called Love údajně Mercuryho napadl při koupeli ve vaně v německém hotelu. Nechtěl z vody vylézt, dokud nebude skladba kompletní. Místo toho si prý nechal pojízdný klavír přitáhnout až k vaně.

Vzdělaný muž

Brian May je kytarovým virtuózem Queenů. Exceluje ale i v jiném odvětví. Je totiž doktorem astrofyziky. Na svém kontě má několik knih, spolupráci se Stephenem Hawkingem a dokonce pomáhal agentuře NASA při misi New Horizons v roce 2006.

Některé z Mayových knihy vyšly i česky, například Vesmírný turista: Sto nejúžasnějších míst ve vesmíru (česky 2018, Omega) nebo Starmus (česky 2016, Slovart).

Slavná zahrada

Hned dva videoklipy Queenů se natáčely v zahradě Rogera Taylora. Při písni Spread Your Wings na ní panovala taková zima, že Brian May raději hrál na repliku své kytary, protože se bál, že by mráz poškodil originál. Druhou písní zasazenou na Taylorovu zahradu byla We Will Rock You.

Záchrana od Michaela Jacksona

Jednou z nejznámějších skladeb Queenů je nepochybně Another One Bites the Dust. Kapela přitom s jejím vypuštěním v podobě singlu váhala. Michael Jackson shodou náhod píseň slyšel v zákulisí jednoho klubu v Los Angeles. Another One Bites The Dust ho natolik oslovila, že dlouze přesvědčoval kapelu, aby ho vydala. Queen nakonec Jacksona poslechli. Dobře udělali - píseň se stala jedním z nejúspěšnějších singlů kapely s více než sedmi miliony prodaných kopií.