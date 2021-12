Události Orwellova nejslavnějšího románu očima Julie. Kniha 1984 se dočká ‚feministické’ verze

Svůj nejslavnější román napsal britský spisovatel a novinář George Orwell (vlastním jménem Eric Arthur Blair) v roce 1949. Velká Británie je v něm součástí totalitního nadstátu nazvaného Oceánie. Všechno dění řídí Velký bratr (Big Brother), myšlení se podřizuje doktríně a individualita je trestná.

Hlavní hrdina Winston Smith, jenž pracuje na ministerstvu pravdy, si začne zakázaný románek s úřednicí Julií. Láska a sexuální touha jsou zločiny. Tím dvojice spustí nemilý řetězec událostí, jenž vyvrcholí slavnou scénou psychologické převýchovy.

Románová novinka si dala za úkol vyprávět stejné události z pohledu Julie. Ta v na prvních stránkách vzpomíná například na to, jak k ní přistoupil „soudruh“ Smith a zapředl konverzaci. Zbytek už čtenáři nejspíše znají. Přesto ale původní kniha příliš neprozrazuje o Juliině minulosti či o tom, co na Winstonu Smithovi vlastně viděla, že byla ochotná vzdát se relativně pohodlného a bezpečného života.

Dědicové George Orwella se nechali slyšet, že již nějakou dobu pátrali po spisovateli schopném odvyprávět příběh z pohledu Winstonovy milé. Cenami ověnčená americká spisovatelka Sandra Newmanová se jim zdála jako perfektní kandidátka. Například její třetí román The Country of Ice Cream Star pojednává o dystopických Spojených státech ne nepodobným Orwellovu dílu. Žádná kniha Newmanové zatím do češtiny přeložená nebyla.

Magazín Variety uvádí, že ačkoliv má román ještě dlouho před vydáním, zájem o něj je už i ze strany filmových producentů.