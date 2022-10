Dva národy, jedna generace. Inscenace Boom 2 vyvolává silné emoce a překypuje energií

Inscenace navazuje na projekt, který vznikl vzápětí po napadení Ukrajiny Ruskem, kdy se Cirku La Putyka podařilo mladé ukrajinské akrobaty přivézt do Prahy do bezpečí. Boom 1. se začal zkoušet již předtím s se skupinou Young Blood a Ukrajinci se posléze přidali. Jak také autor koncepce a režisér Rosťa Novák ml. před představením vysvětlil, šlo o to zachytit jaké životní priority a hodnoty vyznává generace Z, tedy mladých lidí narozených od poloviny devadesátých let do prvního decenia nového tisíciletí.

Čím tato generace žije, o čem sní a nakolik je otevřená a empatická. Zda v konfrontaci s tragédií, dokáže být soucitná a přehodnotit své postoje. Podařilo se stvořit sympatické poselství plné pozitivních citů, které uhrane svou bezprostředností, nasazením, i když občas některé žánrové přechody nejsou plynulé a vznikají hluchá místa.