Unikátní skleněný nástroj hraje na zasněženém Ještědu, podívejte se

Obě skladatelky a producentky, Lenka Morávková a Sofia Hultquist (Drum & Lace), se znají z hudební scény v Los Angeles. Tam Lenka získala vízum pro výjimečné umělce a začala se naplno věnovat projektu Bohemian Cristal Instrument. Stejně jako spoustě jinkých hudebníků ale i jí covid obrátil život naruby. Vrátila se do Čech, opustila pražský byt a dočasně se uchýlila do rodného Železného Brodu na Jablonecku, odkud dál pracovala na hudbě. Nečekaně dlouhé období izolace na maloměstě a touha po kontaktu s dalšími hudebníky vyústila v tuto jedinečnou spolupráci.

„Původní nápad i hlavní smyčcový motiv pro skladbu Evapora vznikl z pocitu, že spousta věcí v této době kolem nás, které silně prožíváme a cítíme, jsou naprosto neuchopitelné a přesto jasně přítomny,“ uvádí skladbu Drum & Lace. „Už delší dobu jsem přemýšlela o kombinaci Bohemian Cristal Instrumentu a smyčců a tady se mi ten sen splnil,“ doplňuje ji Lenka Morávková. „Skladba se mi naprosto nečekaně a přirozeně rozvinula pod rukama z jediného motivu violy, který měla Sofia ve skladatelském šuplíku, a já se do něj zamilovala na první poslech. Nakonec tvoří klenbu celé skladby,“ komentuje Lenka Morávková.

Hlavní roli tu i přesto jasně hraje dominantně i křehce znějící unikátní nástroj ze skla Bohemian Cristal Instrument, který v repetitivních motivech rozehrává hypnotickou, nepolapitelně emotivní náladu, kterou doplňuje pulzující syntezátor Polybrute a rytmicky podtrhává měkký techno beat. Výsledkem je evokativní, cinematická skladba na hranici futuristického ambientu a minimalistického techna, ve které se jeden motiv přelévá v druhý v principu ne nepodobném víření oceánských proudů, které se ostatně objevuje i v textu.

„Hlasem nechci vyprávět příběh, text je spíš jakousi eko-utopickou mantrou, ve které se pro mě v pár slovech spojila dvě témata: mé nedávné debaty o oceánských proudech s vířícími tunami mikroplastu s mým kamarádem z doktorátu, odborníkem na mikroplasty, a kombinace naděje a bolesti inspirovaná polskou umělkyní Kasiou Molgou. Ta ve svém projektu How To Make An Ocean na letošním festivalu Ars Electronica nechala z vlastních slz vyrůstat nové, živoucí světy, což je pro mě nádherná metafora, která přináší naději i do dnešních dnů, “ rozkrývá pozadí skladby Evapora autorka a dodává, že pro ni na pozadí současných politických událostí dostává skladba i její poselství další rozměr.