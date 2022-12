Uskupení Lukáš Oravec Quartet a Jerry Bergonzi dokazují, že když chcete hrát jazz, na věku nezáleží

Slovenský trumpetista Lukáš Oravec letos v rámci 10. výročí fungování své kapely zorganizoval již několik sérií koncertů se zajímavými hosty, v létě to byl maďarský tenor saxofonista Tony Lakatos, na podzimní turné si pozval legendárního světového tenor saxofonistu.

Tenor saxofonista Jerry Bergonzi je mezinárodně uznávaný jazzový interpret, skladatel, autor a pedagog. Jazzoví kritici ho řadí do první stovky nejlepších saxofonistů všech dob a je autorem nejznámějších jazzových etud (studií) na světě. Jako mladý se v 70. letech proslavil svým působením v kapele Davea Brubecka. Vystupoval po celém světě na všech významných jazzových festivalech a jazzových místech s vlastními soubory a také s mnoha jazzovými velikány.

Jeho hudba je známá svou inovací, mistrovstvím a integritou. Jeho diskografie obsahuje více než 60 alb. Navzdory svému věku 75 let stále aktivně vyučuje na New England Conservatory of Music v americkém Bostonu a koncertuje po celém světě s neuvěřitelnou hráčskou energií.

Tuto charakteristickou energii jsme očekávali i na koncertě Lukáš Oravec Quartet feat. Jerry Bergonzi v Praze a hudebníci nezklamali. Repertoár se skládal zejména z Oravcových původních kompozicí, často přearanžovaných speciálně pro tuto příležitost, ale vlastní skladby během koncertu představil i host Bergonzi. O poctivý harmonický a rytmický základ se postarala československá rytmická sekce ve složení Alan Bartuš – klavír, Tomáš Baroš – kontrabas a Marián Ševčík – bicí.

Baroš a Ševčík jsou dlouholetými stálými členy Oravcovy kapely a zároveň sami o sobě i známí interpreti domácí a zahraniční scény, jejich souhra a podpora sólistů byla podle očekávání bezvadná a plná energie. Mladý jen 21letý Alan Bartuš se na pódiu ocitl jako záskok za maďarského klavíristu Roberta Szakcsi Lakatose, který se ze zdravotních důvodů nemohl plánovaného turné zúčastnit. Bartuš překvapil svou energií, odvahou, nápaditostí a hudebně vyzrálými improvizacemi i kvalitním doprovodem.

Lukáš Oravec získal svou hrou během kariéry již řadu ocenění, jeho alba vyhrála v letech 2015, 2016 a 2021 ceny ESPRIT za nejlepší slovenské jazzové album roku, a rovněž cenu Radio Head Award za album Movin ‚Spirit a album Light of Blue. Na tomto koncertě se jako frontman představil v pomalejších skladbách na křídlovce s lahodným plným zvukem, v energičtějších skladbách zase prostor naplnil dynamickou trubkou.

Jeho improvizace poukazovala na ochotu hledat nové cesty i vyzrálost umělce, který svůj hudební styl vytříbil nejen díky dlouholetému působení s vynikajícími českými a evropskými hudebníky, ale také s americkou elitou jako například Aaron Goldberg, Rick Margitza, Vincent Herring, Bob Mintzer, Wayne Escoferry, Danny Grissett, Andy Middleton, Seamus Blake.

Když nezávisle na věku všichni hrají v jednom duchu – duchu skutečného jazzu. I tak by se dal jednou větou popsat dojem z koncertu uskupení Lukáš Oravec Quartet s hostem Jerrym Bergonzim.

Jerry Bergonzi byl třešničkou na dortu, tento 75letý velikán má rozhodně na svém nástroji stále co říct. Předvedl se svou charakteristickou energií, velkým plným zvukem svého vzácného saxofonového modelu Selmer „Dorsey“ Super, jakož i bohatou rytmickou prací a metrickými změnami, kterými je jeho styl v posledních letech přímo charakteristický. Nad spoušť plynulých not v rychlém tempu často náhle nadsadil nové rytmické rozdělení, v vzápětí na něj zareagovala rytmická sekce a díky této souhře vznikaly překvapivé momenty a nové plochy, inspirující k dalším objevům.

Členové Lukáš Oravec Quartet spolu s Jerrym Bergonzim ukázali, že při touze hrát jazz nezáleží na věku - ať už mladý 21letý talent Alan Bartuš, zkušený frontman Oravec, Baroš a Ševčík se dvěma dekádami spolupráce nebo Bergonzi s více než 50 let svém kontě - všichni hráli naplno, jako by právě tento večer byl tím rozhodujícím momentem v jejich životě. Už v nejbližších dnech svoji souhru zaznamenají na nejnovější album a já jim tímto přeji, aby ve studiu podali alespoň takový výkon, jakého jsme měli možnost být svědky.