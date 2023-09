V klipu skupiny Zrní si zahrálo přes dvě stě návštěvníků festivalu v Banátu

Natáčelo se na dvorku domu, kde hudebníci během festivalu bydleli. Zadání bylo jednoduché – získat do klipu co nejvíc skákajících lidí. „Kuba si do dodávky přibalil green screen, který po našem dopoledním koncertě na akustický stage U Medvěda rozbalil o pár metrů dál na dvorku domu, kde jsme byli ubytovaní. A lidi se zastavovali a Kuba natáčel jejich radostný skákání,“ přibližuje tvorbu klipu frontman Zrní Honza Unger.

Celkem se na skok zastavilo 210 festivalových účastníků, mezi nimi i spousta kamarádů a rodinných členů kapely. „Chtěli jsme udělat klip plnej extrahovaný radosti – a kde jinde takovou extrakci provádět než na srdcovým festivalu Banát! Za slabý dvě hodiny jsme odchytili přes 200 lidí a v každym jednom z nich byl k nalezení takovej koncentrát veselí, že ho stačilo jen pumpnout jak ropnou žílu. Osobně mám největší radost z intervence dětí, který do klipu vstoupily samovolně a nakonec se zdaleka největší vážností mu utvořily protipříběh. Jak já mám ty zaklínací písničky od Zrní rád,“ dodává režisér klipu Jakub Čermák.

„Bylo to zábavný natáčení, casting, kdy bereme všechny. Na Banát jela i třináctičlenná výprava z naší vesnice včetně souseda Zdeňka, se kterym jsem si o festivalu tolikrát povídal přes plot, až se rozhodl, že to chce zažít taky. Všichni v klipu hrajeme,“ uzavírá Unger. Shrnuje tím osobní přístup a zapálení celé kapely, která je také díky tomu vyhlášená svými věrnými fanoušky.

Na podzimní Široko daleko tour čítající sedmnáct koncertů kapela Zrní vyráží už 16. září. Jeho součástí jsou také křty alba 26. října na brněnské Flédě a 1. listopadu v pražském Lucerna Music Baru.