V literatuře se na kvóty nehraje. Číňan dokáže prodávat stejně jako Francouz, říká šéfredaktor Odeonu

Jedna z nejvýraznějších a také nejlepších knižních edic současnosti Světová knihovna nakladatelství Odeon nedávno oslavila jubilejní 250. svazek. Zároveň si Odeon koncem loňského roku připomněl dvacet let své existence. A po celou dobu v čele tohoto nakladatelství stojí šéfredaktor Jindřich Jůzl.



Lidovky.cz: V červnu proběhla Magnesia Litera, kde cenu za nakladatelský čin dostalo nakladatelství Fra. Není vám líto, že přímo vaše edice Světová knihovna se v minulosti v nominacích ocitla, ale cenu stále nezískala?

Tenkrát potěšila už nominace. Samozřejmě, kdyby z toho Magnesia byla, nejen mě, kde koho by to potěšilo ještě víc, ale nestalo se tak. Pokud někoho v budoucnu napadne, že třeba při příležitosti 300. svazku by si ji Světovka zasloužila, tak proč ne.